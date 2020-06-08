Soldado da PM suspeito de traficar drogas no ES segue em presídio militar

O soldado da Polícia Militar que foi detido na última sexta-feira (6) no bairro Itararé, em Vitória, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e autuado em flagrante, segue preso no presídio militar.
Identificado como Aurélio Coutinho, o policial também se envolveu em uma confusão em dezembro de 2019, quando foi flagrado gritando e ameaçando sacar a arma depois de uma briga de trânsito.
De acordo com a corporação, Aurélio foi autuado em flagrante delito por infração pela Lei 11.343, de 2006, conhecida como Lei Anti-Drogas, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), e estabeleceu normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.
Em relação à confusão em que Aurélio se envolveu em 2019, a PM diz que o soldado continua respondendo a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e que está afastado de suas funções.
O CASO
Aurélio foi detido na última sexta-feira (6) no bairro Itararé, em Vitória, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Além do militar, um homem que não teve a identidade revelada foi preso. Com eles, foram encontrados quatro tabletes de maconha, uma pistola calibre 380 e munição.
CONFUSÃO E TIROS EM VITÓRIA
Em dezembro de 2019, o soldado, que estava de folga e sem farda, entrou em luta corporal contra um homem após uma discussão de trânsito na região do bairro Santa Martha, em Vitória. Durante a briga, a arma do PM caiu no chão e um amigo, que estava no carro com Aurélio, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Tudo foi filmado. (veja abaixo)
Inicialmente, as imagens mostram o soldado discutindo duramente com o outro envolvido na briga. Em um determinado momento, o militar provoca: "Você quer que eu puxo e atiro? É isso que você quer? Fala então: 'puxa e atira'". No vídeo, não é possível ouvir a resposta do outro homem, mas, logo em seguida, o PM ameaça puxar a arma e atirar. Foi nesse instante que os dois entram em luta corporal e arma do militar cai.
Na Serra, o militar discutiu com um casal de idosos após alegar que teria sido fechado por eles na Rodovia ES 010, em Jacaraípe, no dia 8 de novembro do ano passado. O idoso, de 72 anos, foi conduzido e detido na 3ª Delegacia Regional. No local, o filho do casal de idosos gravou um vídeo do PM, após a briga de trânsito com os pais dele.
PM TIROU 353 DIAS DE LICENÇA MÉDICA EM TRÊS ANOS
Em reportagem publicada em 5 de dezembro de 2019, A Gazeta apurou que o soldado da Polícia Militar Luiz Aurélio Coutinho Junior tirou 353 dias de licença médica desde que ingressou nos quadros da PM do Espírito Santo, em 2015. A informação estava disponível no Portal da Transparência do Governo do Estado.
Entre a primeira licença médica concedida, em setembro de 2016, e a última até a data da reportagem de 2019 havia um intervalo de três anos e dois meses. Neste período, o militar teve quase um ano inteiro de ausência do trabalho por licença médica. Foram 353 dias fora da corporação por conta de atestados. À época da reportagem, o militar havia apresentado novo atestado, de 15 dias, para tratamento psicológico.
Em consulta realizada neste sábado (6), o Portal da Transparência informa que o militar tirou 319 dias de licença, número inferior ao que era mostrado em dezembro de 2019. A reportagem demandou a Polícia Militar e o Governo do Estado para entender o que motivou a redução. Assim que um retorno for dado, essa publicação será atualizada.