Soldado da PM suspeito de traficar drogas no ES segue em presídio militar

Aurélio Coutinho, PM preso autuado por tráfico de drogas Crédito: TV Gazeta

Identificado como Aurélio Coutinho, o policial também se envolveu em uma confusão em dezembro de 2019 , quando foi flagrado gritando e ameaçando sacar a arma depois de uma briga de trânsito.

De acordo com a corporação, Aurélio foi autuado em flagrante delito por infração pela Lei 11.343, de 2006, conhecida como Lei Anti-Drogas, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), e estabeleceu normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.

Em relação à confusão em que Aurélio se envolveu em 2019, a PM diz que o soldado continua respondendo a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e que está afastado de suas funções.

O CASO

Aurélio foi detido na última sexta-feira (6) no bairro Itararé, em Vitória , por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Além do militar, um homem que não teve a identidade revelada foi preso. Com eles, foram encontrados quatro tabletes de maconha, uma pistola calibre 380 e munição.

CONFUSÃO E TIROS EM VITÓRIA

Em dezembro de 2019, o soldado, que estava de folga e sem farda, entrou em luta corporal contra um homem após uma discussão de trânsito na região do bairro Santa Martha, em Vitória. Durante a briga, a arma do PM caiu no chão e um amigo, que estava no carro com Aurélio, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Tudo foi filmado. (veja abaixo)

Inicialmente, as imagens mostram o soldado discutindo duramente com o outro envolvido na briga. Em um determinado momento, o militar provoca: "Você quer que eu puxo e atiro? É isso que você quer? Fala então: 'puxa e atira'". No vídeo, não é possível ouvir a resposta do outro homem, mas, logo em seguida, o PM ameaça puxar a arma e atirar. Foi nesse instante que os dois entram em luta corporal e arma do militar cai.

Na Serra , o militar discutiu com um casal de idosos após alegar que teria sido fechado por eles na Rodovia ES 010, em Jacaraípe, no dia 8 de novembro do ano passado. O idoso, de 72 anos, foi conduzido e detido na 3ª Delegacia Regional. No local, o filho do casal de idosos gravou um vídeo do PM, após a briga de trânsito com os pais dele.

PM TIROU 353 DIAS DE LICENÇA MÉDICA EM TRÊS ANOS

Entre a primeira licença médica concedida, em setembro de 2016, e a última  até a data da reportagem de 2019  havia um intervalo de três anos e dois meses. Neste período, o militar teve quase um ano inteiro de ausência do trabalho por licença médica. Foram 353 dias fora da corporação por conta de atestados. À época da reportagem, o militar havia apresentado novo atestado, de 15 dias, para tratamento psicológico