Soldado Aurélio recentemente se envolveu em outra discussão de trânsito na Serra Crédito: Reprodução

A Polícia Militar decidiu afastar o soldado Aurélio, que se envolveu em uma briga de trânsito no bairro Santa Marta, em Vitória, na última semana. O policial estava de folga e sem farda, e entrou em luta corporal contra um homem. Ele também é acusado de discutir com um casal de idosos em uma outra confusão na Serra no mês de outubro.

Por meio de nota, a PM informou que não compactua com "condutas inadequadas, desproporcionais e violentas de seus integrantes e adotará as medidas cabíveis para apurar com rigor o fato". Disse também que o soldado será temporariamente retirado das ruas até que o processo instaurado pela Corregedoria seja concluído. Veja a nota na íntegra:

Your browser does not support the audio element. PM vai afastar policial envolvido em briga de trânsito em Vitória

A Polícia Militar informa que em nenhuma hipótese compactua com condutas inadequadas, desproporcionais e violentas de seus integrantes e adotará, como sempre fez, todas as medidas cabíveis para apurar com o rigor necessário todas as circunstâncias do fato em questão. No caso em pauta, preventivamente, o militar será temporariamente afastado de suas atividades operacionais, até que seja solucionada a Sindicância que foi instaurada pela Corregedoria.

CONFUSÕES

A última confusão em que o PM se envolveu aconteceu na em Vitória. O soldado entrou em luta corporal contra um homem após uma discussão no bairro Santa Marta. Durante a briga, a arma do policial caiu no chão e um amigo dele, que estava no local, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Inicialmente, as imagens (veja abaixo) mostram o soldado discutindo duramente com o outro envolvido na briga.