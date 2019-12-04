A Polícia Militar decidiu afastar o soldado Aurélio, que se envolveu em uma briga de trânsito no bairro Santa Marta, em Vitória, na última semana. O policial estava de folga e sem farda, e entrou em luta corporal contra um homem. Ele também é acusado de discutir com um casal de idosos em uma outra confusão na Serra no mês de outubro.
Por meio de nota, a PM informou que não compactua com "condutas inadequadas, desproporcionais e violentas de seus integrantes e adotará as medidas cabíveis para apurar com rigor o fato". Disse também que o soldado será temporariamente retirado das ruas até que o processo instaurado pela Corregedoria seja concluído. Veja a nota na íntegra:
PM vai afastar policial envolvido em briga de trânsito em Vitória
A Polícia Militar informa que em nenhuma hipótese compactua com condutas inadequadas, desproporcionais e violentas de seus integrantes e adotará, como sempre fez, todas as medidas cabíveis para apurar com o rigor necessário todas as circunstâncias do fato em questão. No caso em pauta, preventivamente, o militar será temporariamente afastado de suas atividades operacionais, até que seja solucionada a Sindicância que foi instaurada pela Corregedoria.
CONFUSÕES
A última confusão em que o PM se envolveu aconteceu na em Vitória. O soldado entrou em luta corporal contra um homem após uma discussão no bairro Santa Marta. Durante a briga, a arma do policial caiu no chão e um amigo dele, que estava no local, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Inicialmente, as imagens (veja abaixo) mostram o soldado discutindo duramente com o outro envolvido na briga.
Na Serra, o militar discutiu com um casal de idosos após alegar que teria sido fechado por eles na Rodovia ES 010, em Jacaraípe, no dia 8 de novembro deste ano. O idoso, de 72 anos, foi conduzido e detido na 3ª Delegacia Regional. No local, o filho do casal de idosos gravou um vídeo do PM, após a briga de trânsito com os pais dele. Veja abaixo.
Nesta quinta-feira (05) o corregedor da Polícia Militar vai falar, em coletiva de imprensa, sobre os casos envolvendo o soldado.