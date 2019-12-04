Policial envolvido em briga é acusado de outra discussão de trânsito no ES

Soldado Aurélio recentemente se envolveu em outra discussão de trânsito na Serra Crédito: Reprodução

Durante a briga, a arma do PM caiu no chão e um amigo do soldado, que estava no carro com ele, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Inicialmente, as imagens mostram o soldado discutindo duramente com o outro envolvido na briga.

DISCUSSÃO NA SERRA

Na Serra, o militar discutiu com um casal de idosos após alegar que teria sido fechado por eles na Rodovia ES 010, em Jacaraípe, no dia 8 de novembro deste ano. O idoso, de 72 anos, foi conduzido e detido na 3ª Delegacia Regional. No local, o filho do casal de idosos gravou um vídeo do PM, após a briga de trânsito com os pais dele. Veja abaixo.

POLÍCIA MILITAR

Por nota, a Polícia Militar informou que as denúncias formalizadas na Corregedoria da na Corporação carecem de apuração que obedecem um prazo regulamentar. Até o momento, segundo a PM, não há elementos que exijam o afastamento do militar das suas atividades.