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Vitória e Serra

Policial envolvido em briga é acusado de outra discussão de trânsito no ES

O soldado da Polícia Militar, identificado como Aurélio, não foi afastado das funções

Publicado em 

04 dez 2019 às 13:49

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 13:49

Soldado Aurélio recentemente se envolveu em outra discussão de trânsito na Serra Crédito: Reprodução
O soldado da Polícia Militar, identificado como Aurélio, que se envolveu em uma confusão de trânsito no bairro Santa Marta, em Vitória, na última semana, também é acusado discutir com um casal de idosos durante uma confusão  trânsito na Serra. Na Capital, o soldado, que estava de folga e sem farda, entrou em luta corporal contra um homem.
Durante a briga, a arma do PM caiu no chão e um amigo do soldado, que estava no carro com ele, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Inicialmente, as imagens mostram o soldado discutindo duramente com o outro envolvido na briga. 

DISCUSSÃO NA SERRA

Na Serra, o militar discutiu com um casal de idosos após alegar que teria sido fechado por eles na Rodovia ES 010, em Jacaraípe, no dia 8 de novembro deste ano. O idoso, de 72 anos, foi conduzido e detido na 3ª Delegacia Regional. No local, o filho do casal de idosos gravou um vídeo do PM, após a briga de trânsito com os pais dele. Veja abaixo.

POLÍCIA MILITAR

Por nota, a Polícia Militar informou que as denúncias formalizadas na Corregedoria da na Corporação carecem de apuração que obedecem um prazo regulamentar. Até o momento, segundo a PM, não há elementos que exijam o afastamento do militar das suas atividades.

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