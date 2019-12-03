Briga de trânsito envolvendo PM tem tiros disparados em Vitória; veja vídeo

Vídeo mostra briga de soldado da Polícia Militar em Vitória Crédito: Reprodução/ A Gazeta

Polícia Militar vai apurar a conduta de um soldado que se envolveu em uma briga de trânsito, em Vitória, na última semana. O nome do militar não foi divulgado pela corporação. O soldado, que estava de folga e sem farda, entrou em luta corporal contra um homem após uma discussão de trânsito na região do bairro Santa Martha.

Durante a briga, a arma do PM caiu no chão e um amigo do soldado, que estava no carro com ele, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Inicialmente, as imagens mostram o soldado discutindo duramente com o outro envolvido na briga.

Em um determinado momento, o militar provoca: "Você quer que eu puxo e atiro? É isso que você quer? Fala então: 'puxa e atira'". No vídeo, não é possível ouvir a resposta do outro homem, mas, logo em seguida, o PM ameaça puxar a arma e atirar. Foi nesse instante que os dois entram em luta corporal e arma do militar cai.

O QUE DIZ A PM