Briga de trânsito envolvendo PM tem tiros disparados em Vitória; veja vídeo

A Polícia Militar vai apurar a conduta de um soldado que se envolveu em uma briga de trânsito, em Vitória, na última semana. O nome do militar não foi divulgado pela corporação. O soldado, que estava de folga e sem farda, entrou em luta corporal contra um homem após uma discussão de trânsito na região do bairro Santa Martha.
Durante a briga, a arma do PM caiu no chão e um amigo do soldado, que estava no carro com ele, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Inicialmente, as imagens mostram o soldado discutindo duramente com o outro envolvido na briga.
Em um determinado momento, o militar provoca: "Você quer que eu puxo e atiro? É isso que você quer? Fala então: 'puxa e atira'". No vídeo, não é possível ouvir a resposta do outro homem, mas, logo em seguida, o PM ameaça puxar a arma e atirar. Foi nesse instante que os dois entram em luta corporal e arma do militar cai.
O QUE DIZ A PM
A gravação mostra também o militar dando um tapa na cara do outro homem, em uma das partes mais fortes do vídeo. A Polícia Militar não afastou o PM, mas informou, por nota, que tomou conhecimento dos fatos apontados no vídeo e está juntando a documentação necessária para instauração do procedimento administrativo que se fizer necessário, com a finalidade de apurar as circunstâncias e condutas de cada parte envolvida. De acordo com a PM, será garantido ao militar o direito à ampla defesa e ao contraditório.