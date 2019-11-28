Confusão na Reta da Penha, envolvendo policiais civis Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Confusão em Vitória: associações repudiam PC por afastar policiais

De acordo com a nota, a ASSINPOL e o SINPOL consideraram "precipitada e contrária aos preceitos legais e constitucionais por parte da Chefia de Polícia Civil, que antes de estabelecer uma apuração isenta, técnica, equilibrada e pautada na busca pela verdade dos fatos , determinou imediata instauração de Processo Administrativo Disciplinar com afastamento sumário das funções dos policiais civis que contiveram motociclista".

A nota completou que o funcionário dos Correios quase teria atropelado uma policial que caminhava na passeata organizada pela Frente Unificada de Valorização Salarial dos Policiais Civis, Militares e Bombeiros.

"Ao contrário da nota veiculada, na qual alega que tal afastamento sumário é para garantir transparência, a Chefia de Polícia age de forma parcial e desconsiderando outras provas testemunhais e, pior, sem analisar as repercussões negativas nas forças policiais de sua medida precipitada de pre-condenar os envolvidos", afirmou.

A nota, diz, ainda que antes de se condenar os policiais com base em um vídeo que registrou uma parte do ocorrido, é importante refletir sobre o que realmente ocorreu.

"Ressaltamos à sociedade que inúmeros são os casos de tragédias no trânsito causadas por atropelamentos derivados da imprudência de condutores, tal como a imprensa demonstra cotidianamente, buscando Justiça através da Polícia Civil. Informamos que não deixaremos ambos policiais civis serem achincalhados como meio de agradar a clamores infundados e daremos todo apoio jurídico que precisarem", finalizou a nota.

O OUTRO LADO

Procurado, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, afirmou que o estatuto do Policial Civil, no artigo 2011 da Lei 3.900/81, permite a possibilidade de afastamento do servidor policial preventivamente para que haja uma investigação de forma segura e tranquila para a sociedade.

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"Foi instaurada uma investigação sumária e tão logo ela for concluída, os policiais poderão voltar a seus postos de trabalho. A investigação sumária tem por finalidade apurar todos os fatos, motivação e tudo que aconteceu naquele momento. E se for o caso, vai embasar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que será distribuído a uma comissão processante, com um delegado e dois policiais civis, dando aos policiais todo direito de defesa. A conclusão da comissão será encaminhada ao presidente do Conselho para emitir voto do Conselheiro, culminando em uma decisão que pode ser absolvição, suspensão ou demissão", explicou.

O CASO

A confusão aconteceu em meio a uma manifestação realizada pelos próprios policiais, na altura do bairro Santa Luíza. No início da gravação do vídeo que viralizou, uma policial grita para o funcionário dos Correios: "Você cala a sua boca e espera!". Em seguida, outro policial vai na direção dele, também ordenando que ele fique quieto, e começa a segurar o braço e o ombro do trabalhador.

Depois, a mulher percebe que está sendo filmada por outro motociclista, que está parado ao lado do funcionário dos Correios, e parte para cima dele, pedindo para que ele pare de gravar, enquanto tenta pegar o celular. Neste momento, o vídeo, com menos de 30 segundos de duração, é encerrado.

Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo (Sindepes), Rodolfo Laterza esclareceu que bombeiros e policiais civis e militares foram às ruas pedindo reajuste salarial. "Queremos que o governo apresente índices de recomposição para as categorias e cumpra a promessa de nos colocar dentro do índice de salário nacional", explicou.

De acordo com ele, a passeata na Reta da Penha durou apenas cerca de dez minutos. Na 1h30 de manifestação restante, os profissionais permaneceram em frente à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que fica em Barro Vermelho, Vitória. Ainda segundo a organização, 200 pessoas participaram do ato.

AFASTAMENTO

A Polícia Civil do Espírito Santo publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (27) o afastamento dos investigadores Mitri Guedes Paranhos e Luciana Maria de Souza, que se envolveram em uma discussão com um funcionário dos Correios na Reta da Penha. A medida já havia sido anunciada na terça-feira (26) pelo delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, em entrevista à TV Gazeta.

A instrução de serviço que determina o afastamento foi assinada pelo próprio delegado-geral. Segundo consta na publicação, eles foram afastados para garantir que os envolvidos não tenham interferência na "elucidação de fatos havidos como transgressão que lhe sejam imputados", para "manter a hierarquia e a disciplina' e para garantir a " paz pública e a credibilidade da sociedade civil na Instituição Policial Civil. Os dois, mesmo afastados, continuam recebendo salário.