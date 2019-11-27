Publicado afastamento de policiais envolvidos em confusão em Vitória

Confusão na Reta da Penha, envolvendo policiais civis Crédito: Reprodução

A instrução de serviço que determina o afastamento foi assinada pelo próprio delegado-geral. Segundo consta na publicação, eles foram afastados para garantir que os envolvidos não tenham interferência na "elucidação de fatos havidos como transgressão que lhe sejam imputados", para "manter a hierarquia e a disciplina' e para garantir a " paz pública e a credibilidade da sociedade civil na Instituição Policial Civil. Os dois, mesmo afastados, continuam recebendo salário.

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OUTRO LADO

A Corregedoria da Polícia Civil abriu um procedimento para apurar a conduta dos policiais. Em nota, a Associação dos Investigadores de Polícia do Espírito Santo e o Sindicato dos Investigadores do Estado repudiaram a decisão da Polícia, chamando o afastamento de açodado, precipitado e contrário aos "preceitos legais e constitucionais por parte da Chefia de Polícia Civil". As entidades afirmam que o funcionário dos Correios, que estava em uma moto, teria quase atropelado uma policial que participava da manifestação.