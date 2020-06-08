A 7ª fase da Operação Caim teve início na madrugada desta segunda-feira (8) Crédito: Reprodução/PCES

Your browser does not support the audio element. Operação Caim: 38 suspeitos presos na sétima fase da operação no ES - 1.25s - 08-06-20

A 7ª fase da Operação Caim da Polícia Civil , que tem como objetivo diminuir o índice de criminalidade no Espírito Santo, foi iniciada nesta segunda-feira (8) e resultou em 38 prisões, sendo quatro delas por homicídios. Também foram apreendidas 10 armas e 167 munições e uma grande quantidade de drogas.

A Polícia Civil informou também que foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão domiciliar nesta fase da operação. A polícia também anunciou que foram apreendidos R$ 5.556, além de uma motocicleta e um automóvel.

As forças de segurança do Estado apreenderam armas e drogas durante a operação Crédito: Reprodução/PCES

Segundo a corporação, mais de 200 agentes, incluindo civis, militares, membros da Força Nacional e agentes das guardas municipais, participaram da operação na Grande Vitória. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a ação também acontece no interior do estado.

Durante a operação, foram apreendidos 200 gramas de maconha e 92 buchas, 194 papelotes de cocaína e 95 pedras de crack.

Regiões do Bairro da Penha, do Bonfim e de São Benedito, em Vitória, foram cercadas pelas forças policiais. No Bairro da Penha, quando os policiais chegaram, por volta das 6h, acontecia uma festa clandestina em uma escadaria. O organizador não foi localizado.

De acordo com a Polícia Civil, as últimas fases da Operação Caim, realizadas nos meses de abril e maio, resultaram em 213 detenções. Além disso, 47 armas, 1.388 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 52 mil em dinheiro foram apreendidos.