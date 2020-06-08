Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança

Operação Caim: 38 suspeitos presos na sétima fase da operação no ES

Operação da Polícia Civil teve apoio das forças de segurança do Estado além da Força Nacional; foram apreendidas armas, munições, drogas, veículos e dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 18:19

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 18:19

A 7ª fase da Operação Caim teve início na madrugada desta segunda-feira (8)
A 7ª fase da Operação Caim teve início na madrugada desta segunda-feira (8) Crédito: Reprodução/PCES
Operação Caim: 38 suspeitos presos na sétima fase da operação no ES - 1.25s - 08-06-20
A 7ª fase da Operação Caim da Polícia Civil, que tem como objetivo diminuir o índice de criminalidade no Espírito Santo, foi iniciada nesta segunda-feira (8) e resultou em 38 prisões, sendo quatro delas por homicídios. Também foram apreendidas 10 armas e 167 munições e uma grande quantidade de drogas.
A Polícia Civil informou também que foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão domiciliar nesta fase da operação. A polícia também anunciou que foram apreendidos R$ 5.556, além de uma motocicleta e um automóvel.
As forças de segurança do Estado apreenderam armas e drogas durante a operação
As forças de segurança do Estado apreenderam armas e drogas durante a operação Crédito: Reprodução/PCES
Segundo a corporação, mais de 200 agentes, incluindo civis, militares, membros da Força Nacional e agentes das guardas municipais, participaram da operação na Grande Vitória. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a ação também acontece no interior do estado.
Durante a operação, foram apreendidos 200 gramas de maconha e 92 buchas, 194 papelotes de cocaína e 95 pedras de crack.
Regiões do Bairro da Penha, do Bonfim e de São Benedito, em Vitória, foram cercadas pelas forças policiais. No Bairro da Penha, quando os policiais chegaram, por volta das 6h, acontecia uma festa clandestina em uma escadaria. O organizador não foi localizado. 
De acordo com a Polícia Civil, as últimas fases da Operação Caim, realizadas nos meses de abril e maio, resultaram em 213 detenções. Além disso, 47 armas, 1.388 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 52 mil em dinheiro foram apreendidos.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Motorista de app desaparecido é encontrado morto na Serra, diz irmã

Suspeito de assalto no Centro de Vitória chegou a ser abordado pela PM

Caim: 52 suspeitos são detidos na sexta fase da operação no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados