Motorista de app desaparecido é encontrado morto na Serra, diz irmã

Anderson Luiz Lira, motorista de aplicativo desaparecido na Serra Crédito: Acervo pessoal

De acordo com ela, o corpo foi reconhecido por meio das tatuagens. "Acharam o corpo dele hoje (08) à tarde, na areia da praia de Jacaraípe, vai ser reconhecido oficialmente agora, está no DML. Mas meu outro irmão esteve lá e confirmou. Muita tristeza, desespero, muita raiva por não termos ideia do que pode ter acontecido", desabafou.

Segundo a PM, militares foram ao local e providenciaram uma retroescavadeira que desenterrou o corpo. Informações sobre a identidade da vítima e do suspeito não foram confirmadas oficialmente até o momento.

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o corpo encontrado hoje (08), em Jacaraípe, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. O desaparecimento do motorista continua sob investigação. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

O DESAPARECIMENTO

O motorista de aplicativo Anderson Luiz Lira, de 31 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (03), depois de pegar uma corrida. Segundo familiares, ele saiu de Nova Almeida, na Serra, por volta das 17h, e uma hora depois ninguém conseguiu mais fazer contato com ele.

Na noite de sexta (5), por volta das 22h, o carro dele foi encontrado queimado em Lagoa de Jacaraípe . Uma mulher informou aos familiares sobre o carro e a Polícia Militar foi acionada, à ocasião.

Carro de motorista foi encontrado carbonizado Crédito: Imagem TV Gazeta