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Serra

Motorista de app desaparecido é encontrado morto na Serra, diz irmã

Segundo a PM, militares foram até o final da praia em Jacaraípe e providenciaram uma retroescavadeira que desenterrou o corpo, que estava na areia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 16:17

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 16:17

Anderson Luiz Lira, motorista de aplicativo desaparecido na Serra
Anderson Luiz Lira, motorista de aplicativo desaparecido na Serra Crédito: Acervo pessoal
Um corpo foi encontrado enterrado no final da areia da praia de Jacaraípe, na Serra, na manhã desta segunda-feira (08). De acordo com a Polícia Militar, um homem ligou para o Ciodes dizendo que havia sido agredido com um soco no rosto e que o agressor teria, anteriormente, cometido um homicídio e realizado o enterro do corpo na praia. Segundo Gilmara Helena Tosta Lira, de 27 anos, moradora do Parque das Gaivotas, no mesmo município, o corpo do homem encontrado é do irmão dela, um motorista de aplicativo desaparecido desde a última quarta-feira (03).
De acordo com ela, o corpo foi reconhecido por meio das tatuagens. "Acharam o corpo dele hoje (08) à tarde, na areia da praia de Jacaraípe, vai ser reconhecido oficialmente agora, está no DML. Mas meu outro irmão esteve lá e confirmou. Muita tristeza, desespero, muita raiva por não termos ideia do que pode ter acontecido", desabafou.
Segundo a PM, militares foram ao local e providenciaram uma retroescavadeira que desenterrou o corpo. Informações sobre a identidade da vítima e do suspeito não foram confirmadas oficialmente até o momento.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o corpo encontrado hoje (08), em Jacaraípe, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. O desaparecimento do motorista continua sob investigação. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

O DESAPARECIMENTO

O motorista de aplicativo Anderson Luiz Lira, de 31 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (03), depois de pegar uma corrida. Segundo familiares, ele saiu de Nova Almeida, na Serra, por volta das 17h, e uma hora depois ninguém conseguiu mais fazer contato com ele.
Na noite de sexta (5), por volta das 22h, o carro dele foi encontrado queimado em Lagoa de Jacaraípe. Uma mulher informou aos familiares sobre o carro e a Polícia Militar foi acionada, à ocasião.
Carro de motorista foi encontrado carbonizado
Carro de motorista foi encontrado carbonizado Crédito: Imagem TV Gazeta
O veículo da vítima, que faz corridas por aplicativo há 10 meses, foi guinchado para Delegacia Regional da Serra. 

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