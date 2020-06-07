Homem é preso em flagrante com criança nua dentro do carro

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante sob a acusação de estupro de vulnerável, na localidade de Santa Rosa, em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo. Ele estava com uma criança, de 5 anos, que foi encontrada nua dentro do carro.
De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes estavam na região para verificar uma denúncia de tráfico de drogas, quando encontraram o veículo estacionado em uma área de mata.
Dentro do carro foi encontrado o suspeito e a criança, que estava sem roupas. Ainda segundo a PM, o homem, que é vizinho da vítima, teria oferecido a quantia de R$ 1 para que a criança entrasse no carro e fosse com ele até o local do crime.
A criança foi resgatada pelos militares e o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi encaminhado para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não deu detalhes sobre a prisão do suspeito.