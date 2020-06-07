Vídeo: assaltante usa faca para roubar mulher no Centro de Vitória

O suspeito assaltou uma mulher com uma faca na manhã deste domingo (7) Crédito: Reprodução

Um homem assaltou uma mulher com uma faca por volta das 5h15 deste domingo (7) no Centro de Vitória. O suspeito utilizava uma máscara cirúrgica e, segundo comerciantes da área, está circulando pela região durante toda a manhã. Uma câmera de segurança de uma loja flagrou o momento do assalto.

Um comerciante disse também que o suspeito está circulando pelo Centro da Cidade e teria, inclusive, abordado um morador de rua para tentar trocar de camisa com ele, para dificultar a identificação do suspeito.

Em nota, A Polícia Militar informou que faz operações em todo o Centro de Vitória. Apesar das atividades desenvolvidas, a PM reforçou que a participação da população é de extrema importância para a prestação de um serviço de segurança mais eficaz.