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Crime

Vídeo: assaltante usa faca para roubar mulher no Centro de Vitória

Câmera de segurança de loja da região flagrou o momento do assalto. Comerciantes afirmam que o homem está circulando pelo Centro da Cidade durante toda a manhã desta domingo (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2020 às 12:53

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 12:53

O suspeito assaltou uma mulher com uma faca na manhã deste domingo (7) Crédito: Reprodução
Um homem assaltou uma mulher com uma faca por volta das 5h15 deste domingo (7) no Centro de Vitória. O suspeito utilizava uma máscara cirúrgica e, segundo comerciantes da área, está circulando pela região durante toda a manhã. Uma câmera de segurança de uma loja flagrou o momento do assalto.
Um comerciante disse também que o suspeito está circulando pelo Centro da Cidade e teria, inclusive, abordado um morador de rua para tentar trocar de camisa com ele, para dificultar a identificação do suspeito.
Em nota, A Polícia Militar informou que faz operações em todo o Centro de Vitória. Apesar das atividades desenvolvidas, a PM reforçou que a participação da população é de extrema importância para a prestação de um serviço de segurança mais eficaz.

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