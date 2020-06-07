Avenida Vitória chega a 83% de obras executadas, diz prefeitura

Obras na Avenida Vitória entram em fase final Crédito: Prefeitura de Vitória

As obras de requalificação e reurbanização da Avenida Vitória, na Capital, estão 83% concluídas no geral, de acordo com a prefeitura. Com isso, faltam menos de 5 meses para a conclusão dos trabalhos, que ainda contam com a implantação de uma nova ciclovia na via e os trabalhos de macrodrenagem. Como a obra foi divida em três trechos, a execução do trabalho entre eles tem diferentes avanços.

Com isso, o trecho que vai do Colégio Estadual, na altura da Curva do Saldanha, até o Ifes, esta com 94,58% de obra executada, sendo assim, o mais adiantado.

Confira:

Trecho 1 - Da entrada da avenida César Hilal até a região do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES): 87,48% concluídos;

Trecho 2 - Da região do CRC-ES até o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes): 71,07% realizados;

Trecho 3 - Da região do Ifes até a região do Colégio Estadual de Vitória: 94,58% executados.

A construção da ciclovia no canteiro central da Avenida Vitória levou à necessidade de avaliar as árvores do trecho, que foram preservadas ao longo da obra. A prefeitura informou que identificou que algumas estavam doentes ou ficaram fora do alinhamento do canteiro e, devido à isso, a Secretaria de Meio Ambiente, realizará compensação ambiental por meio do plantio dentro da quantidade removida.