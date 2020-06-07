Avenida Vitória chega a 83% de obras executadas, diz prefeitura

As obras de requalificação e reurbanização da Avenida Vitória, na Capital, estão 83% concluídas no geral, de acordo com a prefeitura. Com isso, faltam menos de 5 meses para a conclusão dos trabalhos, que ainda contam com a implantação de uma nova ciclovia na via e os trabalhos de macrodrenagem. Como a obra foi divida em três trechos, a execução do trabalho entre eles tem diferentes avanços.
Com isso, o trecho que vai do Colégio Estadual, na altura da Curva do Saldanha, até o Ifes, esta com 94,58% de obra executada, sendo assim, o mais adiantado.
Confira:
Trecho 1 - Da entrada da avenida César Hilal até a região do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES): 87,48% concluídos;
Trecho 2 - Da região do CRC-ES até o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes): 71,07% realizados;
Trecho 3 - Da região do Ifes até a região do Colégio Estadual de Vitória: 94,58% executados.
A construção da ciclovia no canteiro central da Avenida Vitória levou à necessidade de avaliar as árvores do trecho, que foram preservadas ao longo da obra. A prefeitura informou que identificou que algumas estavam doentes ou ficaram fora do alinhamento do canteiro e, devido à isso, a Secretaria de Meio Ambiente, realizará compensação ambiental por meio do plantio dentro da quantidade removida.
"Receberão os plantios de mudas as calçadas ao longo da extensão da avenida Vitória, bem como os bairros do entorno (que estão nas áreas de influência direta e indireta da via), especialmente Bento Ferreira e Bairro de Lourdes", destaca em comunicado.