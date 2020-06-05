Expansão de leitos de UTI no ES equivale a 10 hospitais de campanha

UTI equipada com respiradores pulmonares para tratamento de pacientes com Covid-19 Crédito: Divulgação / Governo do ES

Com a taxa de ocupação de UTIs no Espírito Santo atingindo cerca de 85% e diante da cobrança a respeito da construção de hospitais de campanha, Renato Casagrande reafirmou o esforço do governo para ampliar o número de leitos de UTI no Estado, e que os 572 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em funcionamento até agora equivalem a mais de dez hospitais de campanha.

Segundo o governador, foram feitas parcerias com institutos filantrópicos no Estado, permitindo que novos serviços fossem instalados em alguns hospitais do Espírito Santo.

"Quanto aos hospitais de campanha, gerenciamos alguns hospitais nessa semana que passou. Fizemos parcerias com as entidades filantrópicas no Espírito Santo. Faremos ampliação provisória para leito de isolamento em Barra de São Francisco e São José do Calçado. Já fizemos isso no Silvio Avidos em Colatina. Estamos com diversos hospitais abrindo serviços novos e isso, com certeza, representa muito mais do que 10 hospitais de campanha", informou.

"Nós queremos afirmar que a nossa estratégia, até o presente momento, é conseguiu garantir a expansão de leitos de UTI e enfermaria em estruturas próprias, com alta capacidade assistencial, afirmou o secretário na ocasião.

Renato Casagrande comunicou que o Espírito Santo terá mais 100 leitos de UTI até o fim da próxima semana, mas reforçou que a abertura de novos leitos depende de outros equipamentos além dos respiradores, e citou número de profissionais de saúde e até de remédios como novos limitadores e desafios para futuras expansões.

Coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande desta sexta-feira (5) Crédito: Reprodução

"Vamos abrir agora, até o final da semana que vem, mais 100 leitos de UTI. Chegaram 60 respiradores na semana passada, 100 respiradores nessa semana, compramos da Itália 350 respiradores. O esforço que a gente fez para comprar respiradores deu certo, conseguimos comprar 110 aqui, localmente. Em junho e julho, serão entregues os outros. Ter respirador não quer dizer que a gente consiga abrir imediatamente leitos de UTI. Precisamos de profissionais, outros equipamentos e insumos que estão sendo mandados para o Estado todo", disse.