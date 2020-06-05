Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casagrande

Expansão de leitos de UTI no ES equivale a 10 hospitais de campanha

Questionado sobre a alta ocupação de UTIs em todo o Estado e sobre a possibilidade de hospital de campanha, governador apresentou números da expansão de leitos em hospitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 20:48

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:48

Governo libera 60 leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
UTI equipada com respiradores pulmonares para tratamento de pacientes com Covid-19 Crédito: Divulgação / Governo do ES
Com a taxa de ocupação de UTIs no Espírito Santo atingindo cerca de 85% e diante da cobrança a respeito da construção de hospitais de campanha, Renato Casagrande reafirmou o esforço do governo para ampliar o número de leitos de UTI no Estado, e que os 572 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em funcionamento até agora equivalem a mais de dez hospitais de campanha.
Segundo o governador, foram feitas parcerias com institutos filantrópicos no Estado, permitindo que novos serviços fossem instalados em alguns hospitais do Espírito Santo. 
"Quanto aos hospitais de campanha, gerenciamos alguns hospitais nessa semana que passou. Fizemos parcerias com as entidades filantrópicas no Espírito Santo. Faremos ampliação provisória para leito de isolamento em Barra de São Francisco e São José do Calçado. Já fizemos isso no Silvio Avidos em Colatina. Estamos com diversos hospitais abrindo serviços novos e isso, com certeza, representa muito mais do que 10 hospitais de campanha", informou.
O Secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, já havia afirmado no dia 25 de abril que a ampliação dos leitos de UTI no Espírito Santo equivaleria a construção de sete ou oito hospitais de campanha
"Nós queremos afirmar que a nossa estratégia, até o presente momento, é conseguiu garantir a expansão de leitos de UTI e enfermaria em estruturas próprias, com alta capacidade assistencial, afirmou o secretário na ocasião.
Renato Casagrande comunicou que o Espírito Santo terá mais 100 leitos de UTI até o fim da próxima semana, mas reforçou que a abertura de novos leitos depende de outros equipamentos além dos respiradores, e citou número de profissionais de saúde e até de remédios como novos limitadores e desafios para futuras expansões.
Coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande desta sexta-feira (5)
Coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande desta sexta-feira (5) Crédito: Reprodução
"Vamos abrir agora, até o final da semana que vem, mais 100 leitos de UTI. Chegaram 60 respiradores na semana passada, 100 respiradores nessa semana, compramos da Itália 350 respiradores. O esforço que a gente fez para comprar respiradores deu certo, conseguimos comprar 110 aqui, localmente. Em junho e julho, serão entregues os outros. Ter respirador não quer dizer que a gente consiga abrir imediatamente leitos de UTI. Precisamos de profissionais, outros equipamentos e insumos que estão sendo mandados para o Estado todo", disse.
O governador também comentou sobre  um limite em torno de 800 leitos de UTI em todo o Estado para tratamento de pacientes com coronavírus  número que avalia conseguir ter no ES   e voltou a afirmar que a instalação destes leitos não depende apenas da chegada dos novos respiradores.

Veja Também

Municípios da Grande Vitória comentam novo mapa de gestão de risco do ES

Coronavírus: Casagrande fala sobre últimas medidas no ES

Secretário da Saúde do ES apresenta sintomas gripais e faz isolamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados