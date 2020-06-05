Municípios da Grande Vitória comentam novo mapa de gestão de risco do ES

Gilson Daniel é prefeito de Viana e presidente da Amunes Crédito: Reprodução Facebook/Gilson Daniel

Inicialmente, o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), e também prefeito de Viana , Gilson Daniel, informou que, para a Grande Vitória, não haverá mudanças por enquanto. "Para a região metropolitana segue o mesmo patamar anterior. Só há alteração para 24 cidades que passam do risco moderado para o alto, nas quais haverá necessidade de medidas mais restritivas a partir da próxima semana", esclareceu.

Sobre a possibilidade de lockdown, Gilson Daniel afirmou que ainda não é ventilada a hipótese. "Existe apenas a perspectiva de que, se a curva continuar crescendo como está, haja então a tendência para as próximas semanas de um agravamento e de alguns municípios chegarem ao risco extremo. Se tivéssemos, por exemplo, 42 municípios ainda em estágio moderado subindo para risco alto, em um mapa predominantemente vermelho", disse.

"O Estado, através de Renato Casagrande, diz que os municípios que quiserem podem tomar medidas mais restritivas, orientando que não façam isso sozinhos, mas de forma coletiva. Não adianta um município decretar lockdown e o vizinho não. Acredito que faremos isso em conjunto, temos dialogado muito com o governador, não acredito que alguém fará diferente. Mas o prefeito que entender necessário pode decretar, para resguardar a população, e terá sim o apoio do governo" Gilson Daniel - Presidente da Amunes e Prefeito de Viana

Para as cidades que passam a integrar o risco alto do mapa, Gilson Daniel afirma que serão implementadas medidas mais restritivas em termos sociais, de transporte público e de limites entre municípios. A autoridade frisou ainda que ações serão tomadas em conjunto com o Estado.

VITÓRIA

De acordo com a secretária Cátia Lisboa, à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória , o novo mapa de risco não alterou a situação da capital. "A matriz de risco não tirou Vitória do lugar que estava. Medidas mais restritivas são discutidas junto ao Governo do Estado e, como Vitória não saiu do status de alto risco, não haverá adoção de medida individualmente", frisou.

Segundo ela, o município tem agido em diversas frentes para qualificar o acesso da população à prevenção da Covid-19. "Estamos ampliando a testagem, testando uma média de 100 pessoas por dia. Além disso, criamos um centro de testagem para os sintomáticos respiratórios, temos a rede de saúde monitorando os casos suspeitos para proceder a um diagnóstico precoce. Um lockdown não será adotado neste momento, permaneceremos com o que já implementamos", informou.

VILA VELHA

Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha se manifestou no sentido de que tem seguido as orientações e recomendações do Governo do Estado no que se refere às medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

SERRA

"O objetivo é salvar vidas e contribuir para reduzir o número de infectados pela Covid-19. Por isso, tudo o que contribua para isso é avaliado. A política adotada pela Serra nesse período segue a mesma: caminhar de forma integrada com os demais municípios da região metropolitana e manter o diálogo com o Estado, em busca de medidas eficazes para a Serra e para o Espírito Santo.

Destacamos que lockdown, de forma isolada na região metropolitana, não tem sentido, devido ao fato de as cidades serem muito interligadas. Por isso, repetimos, qualquer medida tomada será feita em conjunto com o Governo do Estado e os demais municípios da Grande Vitória.

A prefeitura vai continuar investindo todos os seus esforços para fortalecer seu sistema de saúde municipal e aprimorar os padrões de isolamento social, incentivando e conscientizando a população sobre a importância da higiene das mãos, do uso de máscaras e do distanciamento social".

CARIACICA