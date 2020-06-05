Sobe para 36 o número de cidades do ES com risco alto para a Covid-19

Já os outros 42 municípios capixabas, se for levar em conta as informações mais recentes, deverão ficar com risco moderado. Ou seja, não vai ter mais cidade com risco baixo, o que mostra o avanço rápido da doença pelo Estado.

No início da tarde desta sexta-feira, o governo do Estado divulgou nota sobre a nova Matriz de Risco. Confira a nota na íntegra:

"O Governo do Estado informa que o próximo Mapa de Gestão de Risco, que entrará em vigência a partir do próximo domingo (7), será atualizado com os dados consolidados até esta sexta-feira (5). Esclarece que o mapa apresentado na reunião com os prefeitos municipais foi uma projeção com os dados existentes, podendo sofrer alterações até a data de sua publicação. O novo mapa será apresentado ao público pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento nesta sexta, às 17 horas."