Sobe para 36 o número de cidades do ES com risco alto para a Covid-19

O governador Renato Casagrande (PSB) apresentou para os prefeitos do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (5), o modelo de um novo mapa da matriz de risco para o novo coronavírus que deve entrar em vigor neste domingo (07). Segundo a apresentação, feita com base nos dados mais recentes no Estado, 36 cidades capixabas devem passar a ter risco alto para a Covid-19 nessa matriz, o que pode aumentar as medidas de restrição. Os dados serão atualizados até a noite desta sexta, quando deve sair o novo mapa definitivo - que pode ter mais ou menos municípios nessa condição. A matriz atual, com validade até este sábado (06), indica 12 municípios nesse patamar.
Já os outros 42 municípios capixabas, se for levar em conta as informações mais recentes, deverão ficar com risco moderado. Ou seja, não vai ter mais cidade com risco baixo, o que mostra o avanço rápido da doença pelo Estado.
Na reunião, segundo duas fontes ouvidas pela reportagem que participaram do encontro, o governador também alertou que vários municípios poderão entrar no risco extremo na próxima semana se a situação não melhorar no Espírito Santo. O risco extremo pode levar o Estado a adotar medidas mais restritivas, como o lockdown bloqueio total.
CONFIRA A LISTA DAS CIDADES COM RISCO ALTO:
- Vitória
- Vila Velha
- Serra
- Cariacica
- Viana
- Fundão
- Anchieta
- Guarapari
- Alfredo Chaves
- Marechal Floriano
- Piúma
- Itapemirim
- Marataízes
- Presidente Kennedy
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Guaçuí
- Muniz Freire
- Castelo
- Afonso Cláudio
- Itarana
- Ibiraçu
- João Neiva
- São Roque do Canaã
- Santa Teresa
- Colatina
- Mantenópolis
- Alto Rio Novo
- Águia Branca
- Barra de São Francisco
- Água Doce do Norte
- Ecoporanga
- Boa Esperança
- Mucurici
No início da tarde desta sexta-feira, o governo do Estado divulgou nota sobre a nova Matriz de Risco. Confira a nota na íntegra:
"O Governo do Estado informa que o próximo Mapa de Gestão de Risco, que entrará em vigência a partir do próximo domingo (7), será atualizado com os dados consolidados até esta sexta-feira (5). Esclarece que o mapa apresentado na reunião com os prefeitos municipais foi uma projeção com os dados existentes, podendo sofrer alterações até a data de sua publicação. O novo mapa será apresentado ao público pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento nesta sexta, às 17 horas."