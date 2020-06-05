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Avanço do coronavírus

Sobe para 36 o número de cidades do ES com risco alto para a Covid-19

Fontes que participam da reunião do governo com prefeitos nesta sexta-feira (5), ouvidas pela reportagem de A Gazeta, disseram que o governador Renato Casagrande alertou ainda que vários municípios poderão entrar no risco extremo na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 09:57

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 09:57

36 cidades do ES tem risco para coronavírus
36 cidades do ES tem risco para coronavírus Crédito: Reprodução
O governador Renato Casagrande (PSB) apresentou para os prefeitos do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (5), o modelo de um novo mapa da matriz de risco para o novo coronavírus que deve entrar em vigor neste domingo (07). Segundo a apresentação, feita com base nos dados mais recentes no Estado, 36 cidades capixabas devem passar a ter risco alto para a Covid-19 nessa matriz, o que pode aumentar as medidas de restrição. Os dados serão atualizados até a noite desta sexta, quando deve sair o novo mapa definitivo - que pode ter mais ou menos municípios nessa condição. A matriz atual, com validade até este sábado (06),  indica 12 municípios nesse patamar.
Já os outros 42 municípios capixabas, se for levar em conta as informações mais recentes, deverão ficar com risco moderado. Ou seja, não vai ter mais cidade com risco baixo, o que mostra o avanço rápido da doença pelo Estado.
Veja a mudança no mapa de risco para coronavírus
Veja a mudança no mapa de risco para coronavírus Crédito: Reprodução
Na reunião, segundo duas fontes ouvidas pela reportagem que participaram do encontro, o governador também alertou que vários municípios poderão entrar no risco extremo na próxima semana se a situação não melhorar no Espírito Santo. O risco extremo pode levar o Estado a adotar medidas mais restritivas, como o lockdown  bloqueio total. 

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES COM RISCO ALTO:

  1. Vitória
  2. Vila Velha
  3. Serra
  4. Cariacica
  5. Viana
  6. Fundão
  7. Anchieta
  8. Guarapari
  9. Alfredo Chaves
  10. Marechal Floriano
  11. Piúma
  12. Itapemirim
  13. Marataízes
  14. Presidente Kennedy
  15. Mimoso do Sul
  16. Muqui
  17. Apiacá
  18. Bom Jesus do Norte
  19. Guaçuí
  20. Muniz Freire 
  21. Castelo
  22. Afonso Cláudio
  23. Itarana
  24. Ibiraçu
  25. João Neiva
  26. São Roque do Canaã
  27. Santa Teresa
  28. Colatina
  29. Mantenópolis 
  30. Alto Rio Novo
  31. Águia Branca
  32. Barra de São Francisco
  33. Água Doce do Norte
  34. Ecoporanga
  35. Boa Esperança
  36. Mucurici
No início da tarde desta sexta-feira, o governo do Estado divulgou nota sobre a nova Matriz de Risco. Confira a nota na íntegra:
"O Governo do Estado informa que o próximo Mapa de Gestão de Risco, que entrará em vigência a partir do próximo domingo (7), será atualizado com os dados consolidados até esta sexta-feira (5). Esclarece que o mapa apresentado na reunião com os prefeitos municipais foi uma projeção com os dados existentes, podendo sofrer alterações até a data de sua publicação. O novo mapa será apresentado ao público pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento nesta sexta, às 17 horas."

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