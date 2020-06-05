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Jardim Camburi

Moradores ignoram distanciamento e jogam basquete em quadra de Vitória

Uma foto tirada por um morador mostra que pelo menos sete indivíduos ignoraram as recomendações de distanciamento social e praticaram esporte em uma quadra em praça de Jardim Camburi

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 21:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 21:24
Aglomeração em Jardim Camburi, Vitória
Aglomeração em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Internauta
Mais um ponto de aglomeração envolvendo uma atividade não essencial foi registrada na tarde desta quinta-feira (4). Uma foto tirada por um morador mostra que pelo menos sete indivíduos ignoraram as recomendações de distanciamento social e uso de máscaras de proteção e praticaram esporte em uma praça de Jardim Camburi, em Vitória.
Vale lembrar que o bairro é o que mais acumula casos confirmados de coronavírus em todo o Espírito Santo até esta quinta-feira (4), com 407 testes positivos até esta quinta. As informações constam no Painel Covid-19.
Descumprindo a distância de pelo menos 1,5 metro, os praticantes desrespeitaram a ação de combate ao novo coronavírus, que ainda não possui vacina ou remédio comprovadamente testado.

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Em contato com a reportagem de A Gazeta, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, afirmou que há um trabalho de fiscalização, mas lembrou que não há uma legislação que puna quem descumpra as recomendações estipuladas pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende e pelo governador do Estado, Renato Casagrande.
"A guarda tem feito um trabalho de conscientização. Equipes saem diariamente orientando quanto ao uso da máscara, distanciamento social. Locais com atividades comerciais possuem uma legislação, mas no caso de outras aglomerações (como nas quadras), as pessoas estão sujeitas à orientação", disse o secretário.
Uma das medidas tomadas pela Prefeitura de Vitória para tentar diminuir a concentração de pessoas nas quadras esportivas e praias foi a diminuição da iluminação pública nestes locais.

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Perguntado sobre futuras decisões para enfraquecer a movimentação das pessoas que moram ou transitam pela capital, o secretário ressaltou que as decisões devem ser tomadas em conjunto na Grande Vitória.
Ele ainda acrescentou que as consequências de um bloqueio total são "seríssimas".
"Acredito que existem várias medidas que podem ser tomadas antes do lockdown. Na prática, a medida tem consequências gravíssimas. A retirada das traves, colocar obstáculos em equipamento, podem ajudar. Algumas medidas são menos agressivas", completou.
Até a tarde desta quinta-feira (4), Vitória registrava 2.987 casos e 113 óbitos pelo novo coronavírus, segundo o Painel Covid-19. A capital lidera o ranking entre as cidades com mais confirmações.
Ao todo já são 16.894 casos confirmados e 737 mortes pela doença em todo o Espírito Santo. A letalidade é de 4,36%.

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