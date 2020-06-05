Moradores ignoram distanciamento e jogam basquete em quadra de Vitória

Aglomeração em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Internauta

Vitória. Mais um ponto de aglomeração envolvendo uma atividade não essencial foi registrada na tarde desta quinta-feira (4). Uma foto tirada por um morador mostra que pelo menos sete indivíduos ignoraram as recomendações de distanciamento social e uso de máscaras de proteção e praticaram esporte em uma praça de Jardim Camburi, em

Vale lembrar que o bairro é o que mais acumula casos confirmados de coronavírus em todo o Espírito Santo até esta quinta-feira (4), com 407 testes positivos até esta quinta. As informações constam no Painel Covid-19.

Descumprindo a distância de pelo menos 1,5 metro, os praticantes desrespeitaram a ação de combate ao novo coronavírus , que ainda não possui vacina ou remédio comprovadamente testado.

A Gazeta, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, afirmou que há um trabalho de fiscalização, mas lembrou que não há uma legislação que puna quem descumpra as recomendações estipuladas pelo prefeito de Vitória, Em contato com a reportagem de, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, afirmou que há um trabalho de fiscalização, mas lembrou que não há uma legislação que puna quem descumpra as recomendações estipuladas pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende e pelo governador do Estado, Renato Casagrande

"A guarda tem feito um trabalho de conscientização. Equipes saem diariamente orientando quanto ao uso da máscara, distanciamento social. Locais com atividades comerciais possuem uma legislação, mas no caso de outras aglomerações (como nas quadras), as pessoas estão sujeitas à orientação", disse o secretário.

Perguntado sobre futuras decisões para enfraquecer a movimentação das pessoas que moram ou transitam pela capital, o secretário ressaltou que as decisões devem ser tomadas em conjunto na Grande Vitória

Ele ainda acrescentou que as consequências de um bloqueio total são "seríssimas".

"Acredito que existem várias medidas que podem ser tomadas antes do lockdown. Na prática, a medida tem consequências gravíssimas. A retirada das traves, colocar obstáculos em equipamento, podem ajudar. Algumas medidas são menos agressivas", completou.