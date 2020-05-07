Coronavírus: como será a redução da iluminação pública em Vitória

Em entrevista à Rádio CBN Vitória na tarde desta quinta-feira (7), o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, detalhou a medida anunciada anteriormente de reduzir a iluminação pública em alguns locais da capital. Em meio ao avanço da pandemia de coronavírus em território capixaba, Luciano informou que ruas da capital não serão afetadas, sendo a maior preocupação lugares onde há prática esportiva, portanto, aglomerações.
"Vamos diminuir a iluminação dos refletores da areia da Praia de Camburi a partir de segunda-feira (11). Vamos observar a dinâmica no local, o que fará diferença em decisões futuras. A iluminação do calçadão será mantida por segurança. A discussão da redução de iluminação pública acontece onde há prática esportiva, a decisão não envolve ruas da cidade", disse o prefeito.
O prefeito ainda detalhou que quadras esportivas também terão redução na iluminação com objetivo de evitar aglomerações.
A medida foi anunciada após uma reunião com o governador Renato Casagrande, prefeitos e secretários municipais de Segurança da Grande Vitória.
Ainda segundo o prefeito, é preciso ter equilíbrio ao tomar decisões para conter o avanço da Covid-19.
"Temos que escalonar as decisões com equilíbrio, não podemos vender a ideia de tomar decisões sem um custo", comentou Luciano Rezende.
A prefeitura também recomenda que a população não faça uso das Academias Populares da Pessoa Idosa (APPIs), como a existente no calçadão da Praia de Camburi.
De acordo com os últimos registros gerenciados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até a tarde desta quinta-feira (7), a capital do Espírito Santo registrava 781 casos confirmados da Covid-19. Ao todo no Estado são 157 mortes e 3.988 casos confirmados.