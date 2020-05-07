Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Local e data marcados

Coronavírus: como será a redução da iluminação pública em Vitória

Medida visa evitar a formação de grupos de pessoas para a prática de esportes; a alteração na iluminação deve acontecer a partir da próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 17:35

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 17:35

Data: 06/01/2020 - ES - Vitória - Praia de Camburi à noite - Foto: Carlos Alberto Silva
A partir de segunda-feira (11), a areia da Praia de camburi não será iluminada pelos refletores Crédito: Carlos Alberto Silva
Em entrevista à Rádio CBN Vitória na tarde desta quinta-feira (7), o prefeito de VitóriaLuciano Rezende, detalhou a medida anunciada anteriormente de reduzir a iluminação pública em alguns locais da capital. Em meio ao avanço da pandemia de coronavírus em território capixaba, Luciano informou que ruas da capital não serão afetadas, sendo a maior preocupação lugares onde há prática esportiva, portanto, aglomerações.
"Vamos diminuir a iluminação dos refletores da areia da Praia de Camburi a partir de segunda-feira (11). Vamos observar a dinâmica no local, o que fará diferença em decisões futuras. A iluminação do calçadão será mantida por segurança. A discussão da redução de iluminação pública acontece onde há prática esportiva, a decisão não envolve ruas da cidade", disse o prefeito.
O prefeito ainda detalhou que quadras esportivas também terão redução na iluminação com objetivo de evitar aglomerações.

Veja Também

Coronavírus: ES tem 157 mortes e 3.988 casos confirmados

A medida foi anunciada após uma reunião com o governador Renato Casagrande, prefeitos e secretários municipais de Segurança da Grande Vitória.
Ainda segundo o prefeito, é preciso ter equilíbrio ao tomar decisões para conter o avanço da Covid-19.
"Temos que escalonar as decisões com equilíbrio, não podemos vender a ideia de tomar decisões sem um custo", comentou Luciano Rezende.
A prefeitura também recomenda que a população não faça uso das Academias Populares da Pessoa Idosa (APPIs), como a existente no calçadão da Praia de Camburi.
De acordo com os últimos registros gerenciados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até a tarde desta quinta-feira (7), a capital do Espírito Santo registrava 781 casos confirmados da Covid-19. Ao todo no Estado são 157 mortes e 3.988 casos confirmados.

Veja Também

Coronavírus no ES: Colatina registra pior índice de isolamento social

Coronavírus: pacientes em Alegre estão todos curados, diz prefeitura

Santa Teresa confirma primeira morte por coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados