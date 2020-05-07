Coronavírus: como será a redução da iluminação pública em Vitória

A partir de segunda-feira (11), a areia da Praia de camburi não será iluminada pelos refletores Crédito: Carlos Alberto Silva

"Vamos diminuir a iluminação dos refletores da areia da Praia de Camburi a partir de segunda-feira (11). Vamos observar a dinâmica no local, o que fará diferença em decisões futuras. A iluminação do calçadão será mantida por segurança. A discussão da redução de iluminação pública acontece onde há prática esportiva, a decisão não envolve ruas da cidade", disse o prefeito.

O prefeito ainda detalhou que quadras esportivas também terão redução na iluminação com objetivo de evitar aglomerações.

A medida foi anunciada após uma reunião com o governador Renato Casagrande , prefeitos e secretários municipais de Segurança da Grande Vitória.

Ainda segundo o prefeito, é preciso ter equilíbrio ao tomar decisões para conter o avanço da Covid-19.

"Temos que escalonar as decisões com equilíbrio, não podemos vender a ideia de tomar decisões sem um custo", comentou Luciano Rezende.