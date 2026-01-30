Duas apostas do ES batem na trave e quase levam prêmio milionário da Mega-Sena
Duas apostas feitas no Espírito Santo "bateram na trave" e quase levaram o prêmio milionário do concurso 2966 da Mega-Sena. Os R$ 101.637.878,97 foram sorteados na última quinta-feira (29). Um jogo de Montanha, na região Norte do ES, levou R$ 151.560,06 (aposta de oito números) e outra de Colatina, no Noroeste espírito-santense, embolsou R$ 50.520,02 (aposta de seis números) ao acertarem cinco dezenas.
As duas são apostas simples feitas de forma presencial. Os números que saíram foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53. Como nenhum jogo conseguiu acertar os seis números, a Mega-Sena acumulou em R$ 115.000.000,00, e o sorteio ocorrerá neste sábado (31).