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Covid-19

Coronavírus: pacientes em Alegre estão todos curados, diz prefeitura

Alegre ainda possui sete casos aguardando os resultados dos testes. Prefeito reforça que não é momento da população relaxar e que cuidados para prevenção devem ser seguidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 15:33

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 15:33

Cidade de Alegre
Alegre ainda possui sete casos aguardando os resultados dos testes Crédito: Prefeitura de Alegre
Coronavírus: pacientes em Alegre estão todos curados, diz prefeitura
Os quatro pacientes confirmados com o novo coronavírus em Alegre, na Região do Caparaó, estão curados, segundo a prefeitura. A boa notícia foi confirmada nesta quinta-feira (07) pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da cidade.
Segundo a prefeitura de Alegre, os quatro pacientes testados positivamente para a Covid-19 foram atendidos pelas unidades de saúde do município, cumpriram o período do isolamento determinado pelo Ministério da Saúde e não apresentaram evolução de sintomas.
Apesar da notícia, a prefeitura reforça que a população não pode relaxar. Alegre ainda possui sete casos aguardando os resultados dos testes. Ainda estamos em isolamento social. A palavra de ordem na cidade permanece: fique em casa! Não saia sem necessidade. Cumpra as normas de higienização e prevenção. Utilize sua máscara e evite aglomerações, enfatiza o prefeito de Alegre, José Guilherme.

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De acordo com os dados divulgados pelo Governo do Estado, apenas 53,2% da população de Alegre tem cumprido o isolamento social. O Governo tem monitorado a taxa de isolamento nas cidades capixabas com o auxílio das operadoras de telefonia celular. Os dados divulgados ajudam os municípios a reforçarem as medidas e estratégias de enfrentamento do novo coronavírus.

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