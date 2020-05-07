Alegre ainda possui sete casos aguardando os resultados dos testes Crédito: Prefeitura de Alegre

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: pacientes em Alegre estão todos curados, diz prefeitura

Os quatro pacientes confirmados com o novo coronavírus em Alegre , na Região do Caparaó, estão curados, segundo a prefeitura. A boa notícia foi confirmada nesta quinta-feira (07) pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da cidade.

Segundo a prefeitura de Alegre, os quatro pacientes testados positivamente para a Covid-19 foram atendidos pelas unidades de saúde do município, cumpriram o período do isolamento determinado pelo Ministério da Saúde e não apresentaram evolução de sintomas.

Apesar da notícia, a prefeitura reforça que a população não pode relaxar. Alegre ainda possui sete casos aguardando os resultados dos testes. Ainda estamos em isolamento social. A palavra de ordem na cidade permanece: fique em casa! Não saia sem necessidade. Cumpra as normas de higienização e prevenção. Utilize sua máscara e evite aglomerações, enfatiza o prefeito de Alegre, José Guilherme.