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Pandemia

Coronavírus no ES: número de presos infectados sobe para 16

Quantidade de casos confirmados entre detentos aumentou mais de 50% em apenas uma semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 18:10

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 18:10

Prisão
Quantidade de detentos infectados pelo novo coroanvírus subiu Crédito: Dione Silva de Castro
Coronavírus no ES: número de presos infectados sobe para 16
O número de detentos diagnosticados com o novo coronavírus continua apresentando crescimento no Espírito Santo. Até a tarde desta quarta-feira (06), 16 presos já foram infectados  um aumento de seis casos confirmados em apenas uma semana. As informações foram passadas pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).
De acordo com a pasta, que é responsável pelo sistema prisional capixaba, parte desses detentos já não apresenta sintomas e está prestes a deixar o isolamento. Além deles, outros 14 indivíduos ainda aguardam o resultado dos testes e são considerados casos suspeitos da Covid-19.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A Gazeta ainda aguarda retorno da Sejus sobre o número de profissionais do setor que já foram contaminados. Na última atualização, feita na semana passada, eram 18 inspetores penitenciários e 17 colaboradores do Instituto Vida e Saúde (Invisa), que realizam o atendimento médico dos detentos.

NÚMERO DE CASOS NO IASES

No Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) não há casos do novo coronavírus confirmados entre os jovens infratores. No entanto, 11 servidores  já testaram positivo. De acordo com a nota, eles se recuperam em isolamento residencial, sem sintomas graves.

VISITAS SEGUEM PROIBIDAS

Suspensas desde o início de abril, as visitas aos detentos seguirão interrompidas por, pelo menos, mais 30 dias. A prorrogação da medida foi anunciada pela Sejus nesta quarta-feira (06). 

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Durante esse período, a secretaria informou que tem feito o intermédio do contato entre familiares e presos. O serviço é realizado por meio dos telefones ou dos e-mails disponibilizados nesta página, conforme cada unidade do sistema prisional.
No Iases, as visitas presenciais também seguem suspensas por tempo indeterminado. Como medida alternativa, o sistema socioeducativo está realizando audiências e visitas virtuais, através de videoconferência.

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