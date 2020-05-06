Coronavírus no ES: número de presos infectados sobe para 16
O número de detentos diagnosticados com o novo coronavírus continua apresentando crescimento no Espírito Santo. Até a tarde desta quarta-feira (06), 16 presos já foram infectados um aumento de seis casos confirmados em apenas uma semana. As informações foram passadas pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).
De acordo com a pasta, que é responsável pelo sistema prisional capixaba, parte desses detentos já não apresenta sintomas e está prestes a deixar o isolamento. Além deles, outros 14 indivíduos ainda aguardam o resultado dos testes e são considerados casos suspeitos da Covid-19.
A Gazeta ainda aguarda retorno da Sejus sobre o número de profissionais do setor que já foram contaminados. Na última atualização, feita na semana passada, eram 18 inspetores penitenciários e 17 colaboradores do Instituto Vida e Saúde (Invisa), que realizam o atendimento médico dos detentos.
NÚMERO DE CASOS NO IASES
No Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) não há casos do novo coronavírus confirmados entre os jovens infratores. No entanto, 11 servidores já testaram positivo. De acordo com a nota, eles se recuperam em isolamento residencial, sem sintomas graves.
VISITAS SEGUEM PROIBIDAS
Suspensas desde o início de abril, as visitas aos detentos seguirão interrompidas por, pelo menos, mais 30 dias. A prorrogação da medida foi anunciada pela Sejus nesta quarta-feira (06).
Durante esse período, a secretaria informou que tem feito o intermédio do contato entre familiares e presos. O serviço é realizado por meio dos telefones ou dos e-mails disponibilizados nesta página, conforme cada unidade do sistema prisional.
No Iases, as visitas presenciais também seguem suspensas por tempo indeterminado. Como medida alternativa, o sistema socioeducativo está realizando audiências e visitas virtuais, através de videoconferência.