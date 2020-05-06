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Leonel Ximenes

Covid-19: cidade do ES em 15° lugar no país com mais mortes por 100 mil habitantes

Com quatro óbitos confirmados pela doença, Fundão, que tem o pior isolamento social na Região Metropolitana, tem uma taxa de letalidade de 14 por 100 mil

Públicado em 

06 mai 2020 às 14:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fundão: quatro mortes e 34 casos confirmados do novo coronavírus
Fundão: quatro mortes e 34 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Reprodução do Facebook
Fundão não é apenas a cidade com o pior índice de isolamento social da Região Metropolitana da Grande Vitória (42,2%), bem abaixo do nível definido pelas autoridades de Saúde locais, que é de no mínimo 55%.
O município do Norte do ES, que tem cerca de 22 mil habitantes, está em 15º lugar, em todo o país (5.570 municípios), no ranking de mais mortes por grupo de 100 mil habitantes pelo novo coronavírus. Com quatro óbitos confirmados pela doença, Fundão tem uma taxa de letalidade de 14 por 100 mil. Está à frente até da cidade de São Paulo, um dos epicentros da pandemia no Brasil, que tem uma taxa de mortalidade de Covid-19 de 13,7/100 mil.
Aliás, a cidade capixaba e a capital paulista são as únicas da Região Sudeste que integram o ranking nacional das 20 primeiras no índice proporcional de letalidade do novo coronavírus, segundo tabela publicada pelo portal G1.
A lista é encabeçada por Manacapuru (AM), que tem um índice de 35,9/100 mil, seguida por São Lourenço da Mata (PE), com 25,6, e Iranduba e Autazes, ambas no Amazonas, com 22,8.
Todas as demais cidades estão no Norte e Nordeste do país com exceção, além de Fundão e São Paulo, da paranaense São João do Caiuá, com índice de letalidade de 17,1 por 100 mil habitantes (12º lugar no ranking).

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Segundo o G1, foram consideradas somente as cidades com mais de 30 casos confirmados, conforme critério da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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