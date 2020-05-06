Covid-19: cidade do ES em 15° lugar no país com mais mortes por 100 mil habitantes

O município do Norte do ES, que tem cerca de 22 mil habitantes, está em 15º lugar, em todo o país (5.570 municípios), no ranking de mais mortes por grupo de 100 mil habitantes pelo novo coronavírus. Com quatro óbitos confirmados pela doença, Fundão tem uma taxa de letalidade de 14 por 100 mil. Está à frente até da cidade de São Paulo
, um dos epicentros da pandemia
no Brasil, que tem uma taxa de mortalidade de Covid-19 de 13,7/100 mil.
Aliás, a cidade capixaba e a capital paulista são as únicas da Região Sudeste
que integram o ranking nacional das 20 primeiras no índice proporcional de letalidade do novo coronavírus, segundo tabela publicada pelo portal G1.
A lista é encabeçada por Manacapuru (AM), que tem um índice de 35,9/100 mil, seguida por São Lourenço da Mata (PE), com 25,6, e Iranduba e Autazes, ambas no Amazonas
, com 22,8.
Todas as demais cidades estão no Norte e Nordeste do país com exceção, além de Fundão e São Paulo, da paranaense São João do Caiuá, com índice de letalidade de 17,1 por 100 mil habitantes (12º lugar no ranking).