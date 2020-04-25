Fundão e Bom Jesus são classificados como alto risco e terão comércio fechado

Município de Fundão também passou a ser considerado de "risco alto" para coronavírus Crédito: Bernado Coutinho/Arquivo

"risco alto" para transmissão de coronavírus no Espírito Santo, de acordo com a nova classificação feita no Mapa de Gestão de Risco, deste sábado (25). Com isso, essas cidades também deverão adotar medidas de restrição do comércio e prevenção no combate ao novo coronavírus a partir da próxima segunda-feira (27). Fundão tem 14 casos confirmados, e Bom Jesus do Norte registra 8. Os municípios de Fundão , na Região Metropolitana de Vitória, e de Bom Jesus do Norte , no Sul do Estado, passaram a ser considerados comopara transmissão de coronavírus no Espírito Santo, de acordo com a nova classificação feita no Mapa de Gestão de Risco, deste sábado (25). Com isso, essas cidades também deverão adotar medidas de restrição do comércio e prevenção no combate ao novo coronavírus a partir da próxima segunda-feira (27). Fundão temconfirmados, e Bom Jesus do Norte registra

Agora, ao todo, o Espírito Santo tem oito municípios enquadrados no risco alto: Alfredo Chaves, Bom Jesus do Norte, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Nesses locais, fica permitido o funcionamento somente de estabelecimentos do comércio considerados essenciais e aqueles com autorizações especiais, como lojas de material de construção e de serviços automotivos. As lojas devem manter somente uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Nos casos de descumprimento, estão sujeitos a multa.

Nesses municípios há ainda a determinação do uso de máscaras, o monitoramento de casos suspeitos e infectados, a implantação de barreiras sanitárias nos limites dos municípios e protocolos para a operação do transporte público.

Isso significa que os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, que puderam reabrir desde a última semana, terão que voltar atrás - nesses dois municípios -, sem poder funcionar. O governador Renato Casagrande (PSB) esclareceu que esta reavaliação será feita semanalmente.

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O coeficiente médio do número de casos no Espírito Santo é de 39 casos confirmados para cada 100 mil habitantes (na semana passada, o coeficiente era de 23 casos). Os municípios de Fundão e Bom Jesus do Norte passaram para o "risco alto" por terem ultrapassado o coeficiente de 59 casos, já que em Fundão o coeficiente é de 67 para cada 100 mil habitantes e em Bom Jesus do Norte é de 80 para cada 100 mil.

Já Venda Nova do Imigrante passou de risco baixo para "moderado", pois registrou 40 casos confirmados para cada 100 mil habitantes, coeficiente de incidência superior à média estadual. Os municípios de Aracruz, Apiacá e São José do Calçado passaram da classificação de "risco baixo" para "moderado" por fazerem limite com municípios em risco alto.

Já os municípios considerados com "risco baixo" agora são 56.