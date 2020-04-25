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Casagrande garante 813 leitos para coronavírus até final de abril

Número é 171% maior do que o quantitativo atual do Estado; unidades clínicas e intensivas serão ampliadas com a participação de hospitais particulares e filantrópicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 15:49

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 15:49

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Ampliação dos leitos com hospitais particulares e filantrópicos fará com que assistência pública chegue a mais cidades do ES Crédito: Reprodução/TV
Até o final deste mês de abril, o Espírito Santo deve contar com 813 leitos exclusivos para o atendimento de pacientes confirmados com o novo coronavírus  número que é mais que o dobro dos leitos existentes até este sábado (25). O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, durante o início da tarde.
De acordo com os dados passados por ele na coletiva transmitida pela internet, o Estado conta, atualmente, com 184 unidades de terapia intensiva (UTI) e com 173 leitos de enfermaria. Quantidades que devem subir, já nos próximos dias, para 353 e 460, respectivamente.
"Estamos saindo de um total de 357 leitos para 813 leitos. Todos para os casos de coronavírus. Estamos mais que dobrando o número de leitos até o final da semana que vem, para que a gente possa prestar as assistências necessárias"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Para além da rede pública estadual, o governador explicou que esse número será atingido graças a leitos de hospitais filantrópicos e particulares. Sem atrapalhar os planos de saúde, estamos fazendo um contrato com os hospitais privados para poder contar com os leitos ociosos que esses locais possuem, detalhou.
Com o início desse novo esquema, também começa o que ele chamou de segunda fase da ampliação de leitos do sistema de saúde do Espírito Santo. Entre as cidades que serão beneficiadas e contempladas com leitos, Casagrande citou três: Linhares e Aracruz, no Norte; e Itapemirim, no Sul do Estado.

ONDE ESTÃO OS LEITOS

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que a primeira fase foi concluída nesta sexta-feira (24):
  • Fase 1 
  • 184 leitos de UTI (sendo 20 leitos de UTI de hospitais particulares)
  • 173 leitos de enfermaria (somente em hospitais públicos)

    Fase 2 - será concluída no dia 30 de abril
  • 353 leitos de UTI (sendo 60 leitos em hospitais particulares)
  • 460 leitos de enfermaria (sendo 153 em hospitais particulares)

  • Fase 3 - prevista para maio
  • O secretário Nésio Fernandes explicou que a definição do número de leitos depende da chegada de ventiladores, entrega de algumas obras em hospitais que seguem em andamento e da contratação de serviços de hospitais filantrópicos (que atendem pelo SUS) e da rede privada

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