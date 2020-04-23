Comércio no ES reabre com ruas cheias e venda chega a 60% do normal

No primeiro dia de reabertura gradual do comércio na maior parte do Estado, as ruas ficaram cheias e os estabelecimentos de algumas regiões do Estado chegaram a atingir mais de 60% das vendas que eram registradas antes da pandemia. O dado é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES).
Essa maior movimentação aconteceu em cidades do Norte e Noroeste, com destaque para os municípios de Linhares, Aracruz, São Mateus, Colatina e São Gabriel da Palha. Conversamos com empresários locais que nos deram esse retorno, essa porcentagem, explicou José Lino Sepulcri, presidente da instituição.
Porém, as vendas não foram uniformes ao longo do território capixaba, ficando abaixo do esperado na Região Sul. O movimento por lá, que é mais centralizado em Cachoeiro de Itapemirim, deixou a desejar, foi bastante tímido. Não dá nem para avaliar em termos de percentual de mercado, revelou.
De acordo com Sepulcri, isso pode ter acontecido, entre outros fatores, devido à falta de informação e ao receio das pessoas. Uma parte da população estava descrente, preocupada em relação à transmissão do coronavírus. Ainda assim, creio que estamos em uma retomada da economia, afirmou.
"As exigências dos decretos municipal e estadual devem ser religiosamente atendidas, porque havendo uma multiplicação de afetados, com certeza vai voltar a fechar tudo outra vez"
Já nas demais cidades, como Guarapari, as vendas corresponderam às expectativas, com vendas girando em torno de 50% das registradas no início de março, de acordo com o levantamento da Fecomércio-ES. De modo geral, a nossa avaliação foi positiva, garantiu o presidente.
A REABERTURA DO COMÉRIO NO ES
Embora com horários diferenciados, todos os estabelecimentos comerciais de Colatina estiveram abertos entre o final da manhã e o início da tarde. Somado aos descontos, esse fator resultou em ruas cheias, lembrando até o período de Natal, de acordo com o município.
A movimentação em Guarapari também foi intensa nessa quarta-feira (22), já a partir da abertura das lojas, às 9h. Em conjunto com o sindicato dos lojistas, a prefeitura vai definir um escalonamento de horário para os próximos dias e garantiu que pode cassar o alvará em caso de descumprimento das exigências.
Ruas movimentadas na reabertura do comércio no ES
Em Linhares, o cenário não foi diferente. Apesar de dois turnos de abertura para a maioria do comércio local, as ruas ficaram bastante movimentadas. E apesar do movimento considerado baixo em Cachoeiro de Itapemirim, a cidade também registrou um aumento no número de pessoas pelas ruas.
Questionado sobre os casos de aglomerações, o presidente da Fecomércio-ES não falou sobre novas medidas pediu para que os estabelecimento sigam todas as recomendações. Existe um otimismo nesse sentido, para que não sejamos penalizados com um novo fechamento. Tanto a população, quanto empregados e clientes estão conscientizados, alegou Sepulcri.