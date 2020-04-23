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Retomada

Comércio no ES reabre com ruas cheias e venda chega a 60% do normal

Melhor movimento foi registrado em cidades do Norte e Noroeste do Estado; movimentação no Sul ficou abaixo da esperada nesta quarta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 22:09

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 22:09

Comércio de Cachoeiro abre as portas depois de um mês
Menor movimentação foi registrada em Cachoeiro de Itapemirim, onde as vendas foram consideradas baixas Crédito: Reprodução | TV Gazeta Sul
No primeiro dia de reabertura gradual do comércio na maior parte do Estado, as ruas ficaram cheias e os estabelecimentos de algumas regiões do Estado chegaram a atingir mais de 60% das vendas que eram registradas antes da pandemia. O dado é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES).
Essa maior movimentação aconteceu em cidades do Norte e Noroeste, com destaque para os municípios de LinharesAracruzSão MateusColatina e São Gabriel da Palha. Conversamos com empresários locais que nos deram esse retorno, essa porcentagem, explicou José Lino Sepulcri, presidente da instituição.
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Porém, as vendas não foram uniformes ao longo do território capixaba, ficando abaixo do esperado na Região Sul. O movimento por lá, que é mais centralizado em Cachoeiro de Itapemirim, deixou a desejar, foi bastante tímido. Não dá nem para avaliar em termos de percentual de mercado, revelou.
De acordo com Sepulcri, isso pode ter acontecido, entre outros fatores, devido à falta de informação e ao receio das pessoas. Uma parte da população estava descrente, preocupada em relação à transmissão do coronavírus. Ainda assim, creio que estamos em uma retomada da economia, afirmou.
"As exigências dos decretos municipal e estadual devem ser religiosamente atendidas, porque havendo uma multiplicação de afetados, com certeza vai voltar a fechar tudo outra vez"
José Lino Sepulcri - Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES)
Já nas demais cidades, como Guarapari, as vendas corresponderam às expectativas, com vendas girando em torno de 50% das registradas no início de março, de acordo com o levantamento da Fecomércio-ES. De modo geral, a nossa avaliação foi positiva, garantiu o presidente.

A REABERTURA DO COMÉRIO NO ES

Embora com horários diferenciados, todos os estabelecimentos comerciais de Colatina estiveram abertos entre o final da manhã e o início da tarde. Somado aos descontos, esse fator resultou em ruas cheias, lembrando até o período de Natal, de acordo com o município.
A movimentação em Guarapari também foi intensa nessa quarta-feira (22), já a partir da abertura das lojas, às 9h. Em conjunto com o sindicato dos lojistas, a prefeitura vai definir um escalonamento de horário para os próximos dias e garantiu que pode cassar o alvará em caso de descumprimento das exigências.

Ruas movimentadas na reabertura do comércio no ES

Em Linhares, o cenário não foi diferente. Apesar de dois turnos de abertura para a maioria do comércio local, as ruas ficaram bastante movimentadas. E apesar do movimento considerado baixo em Cachoeiro de Itapemirim, a cidade também registrou um aumento no número de pessoas pelas ruas.
Questionado sobre os casos de aglomerações, o presidente da Fecomércio-ES não falou sobre novas medidas pediu para que os estabelecimento sigam todas as recomendações. Existe um otimismo nesse sentido, para que não sejamos penalizados com um novo fechamento. Tanto a população, quanto empregados e clientes estão conscientizados, alegou Sepulcri.

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