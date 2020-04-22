Com comércio aberto no interior, Casagrande pede: 'Fiquem em casa'

Ruas do Centro de Colatina, no Noroeste do Estado, registraram movimento de pessoas Crédito: TV Gazeta Noroeste

Para os estabelecimentos que permanecem abertos, ele frisou a importância de que sejam tomados os cuidados para evitar propagação do novo coronavírus, adotando as medidas de prevenção, como o uso de máscaras.

Segundo Casagrande, semanalmente o governo vai reavaliar a possibilidade deste funcionamento permanecer, ser restrito ou ampliado. O comércio foi autorizado em 63 municípios de risco baixo, e em 9 de risco moderado.

"É muito importante que o cidadão saiba que continuamos com o mesmo pedido das pessoas ficarem em casa, que ainda estamos em uma fase de crescimento do contágio do vírus. Estamos buscando uma maneira da convivência onde se preserve a vida e se permita que alguma atividade econômica funcione. A orientação é a mesma, não corram risco, não paguem para ver" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

Ele lembrou que os estabelecimentos autorizados a abrir devem seguir uma série de protocolos e regras, como a de permitir um cliente por cada 10 metros quadrados, fazer o distanciamento nas filas, funcionar em horário reduzido e disponibilizar álcool em gel, lavatório e sabão.

"Se não tivermos a colaboração das pessoas, os municípios que estão autorizados a funcionar daqui a pouco estarão proibidos. É preciso que o comerciante tenha cuidado com o servidor, que o funcionário tenha cuidado com o cliente, e o cliente tenha cuidado na loja".

BARREIRAS SANITÁRIAS

Nelas, Exército, Bombeiros, Polícia Militar, funcionários da Secretaria Estadual de Saúde e Guarda Municipal irão abordar e orientar as pessoas, e podem medir a temperatura e encaminhar alguns casos suspeitos para unidades de saúde.