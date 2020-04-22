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Proteção: modos estilosos e funcionais de utilizar máscaras

Em tempos de recomendação do uso das máscaras de proteção, versões coloridas, estampadas e até com tiara surgem e caem no gosto de quem quer se proteger com estilo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 17:22

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 17:22

Famosos como Larissa Manoela e Carolina Ferraz já aderiram.
Famosos como Larissa Manoela e Carolina Ferraz já aderiram. Crédito: Reprodução Instagram
A recomendação - e obrigatoriedade em alguns lugares - do uso da máscara como forma de proteção contra a Covid-19 fez com que esse acessório fizessem parte da vida e, claro, dos looks. As máscaras de proteção passam a compor o estilo até que este momento passe e famosos e anônimos têm investido nestes acessórios. Versões estampadas, coloridas e personalizadas começam a surgir e caem no gosto de que não abre mão do visual nem em tempos de crise na saúde.
A auxiliar administrativa Carla Barbosa encontrou nas máscaras uma nova forma de obter renda, ela conta que tudo começou como forma de ocupar o tempo durante o isolamento. Comecei fazendo para a família, já que não tinha muita coisa pra fazer, depois tive a ideia de doar máscaras simples para quem não podia pagar, inclusive ajudei uma ONG nessa fase, relata.
" A máscara com tiara era uma novidade aqui em Vitória, teve um boom de pedidos, estou muito feliz"
Carla Barbosa - Auxiliar administrativa e costureira
Sobre o modelo diferenciado que une máscara e tiara, a ideia foi de uma amiga de Carla que sugeriu após ver o modelo na internet. Minha amiga viu algo parecido no Youtube e sugeriu em uma ligação que eu fizesse para vender, então comecei, conta.
A aceitação so público foi surpreendente, principalmente porque muitas pessoas se queixam do incômodo das máscaras nas orelhas e a versão com tiaras, elimina esse fator. Minha irmã postou a foto das máscaras para divulgar e agora eu mal consigo dormir direitinho (risos). Estou vendendo muito, como a máscara com tiara era uma novidade aqui em Vitória, teve um boom de pedidos, estou muito feliz, complementa.

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Estilo e atitude

A cantora capixaba Morenna também apostou na venda de máscaras com estampas cheias de autenticidade e atitude para dar um "up" na renda nessa quarentena. O objetivo da diva e de seu parceiro no negócio, o artista PTK, é utilizar a renda para investir em um homestudio para trabalhar com segurança em tempos de isolamento. As estampas em animal print marcam os acessórios do drop denominado "Savage" pela artista.
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