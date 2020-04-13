Coronavírus no ES: o que você precisa saber sobre o uso de máscaras

Você possui máscara de proteção? Sabe como utilizá-la corretamente? Depois que o Ministério da Saúde liberou o uso de máscaras caseiras, como tentativa de evitar a propagação do novo coronavírus, muita gente passou a confeccionar esse equipamento de proteção em casa. No entanto, apenas o uso da máscara não é eficiente para evitar a contaminação. Além disso, o item exige cuidados de higiene e deve ser colocado, usado e retirado corretamente.
"As pessoas estão usando mais a máscara. Se estão usando bem é outra história. Quando o Ministério da Saúde fala que pode usar máscara, é por que estava impossível controlar as pessoas para não usar. Elas queriam usar. Vamos utilizá-la, mas use a de tecido, para que a descartável fique para o profissional de saúde", alertou a infectologista Rúbia Miossi em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (13).
Ficou em dúvida se você tem higienizado e utilizado corretamente a sua máscara? A Gazeta listou, com a ajuda da infectologista Rúbia Miossi, o que você precisa saber sobre isso. Confira:
Sua máscara protege o outro, não você
"Temos a nossa vida no dia a dia. Vamos ao supermercado ou a outro local necessário, e verifico que uma vez que as pessoas estão com a máscara no rosto, elas também tocam mais vezes o rosto. Não é para ficar passando a mão na máscara o tempo todo, porque assim você estará se contaminando e contaminando a máscara", alerta da médica.
A máscara pode ser mais uma aliada na prevenção contra a contaminação pelo novo coronavírus, mas ainda é fundamental o hábito de lavar bem as mãos. "Não é para deixar de higienizar as suas mãos. A medida mais eficiente, comprovada, é higienização das mãos, não o uso de máscara", afirma a infectologista.
Usou, lavou. Nada de deixar a sua máscara jogada por aí. "Não é assim: tirei a máscara, enfio no bolso, largo na mesa. Não é isso. Terminei de usar a máscara, vou colocá-la dentro de um saco plástico e depois lavá-la com água e sabão", diz Rúbia.
Sabe o álcool 70 que você tem utilizado para higienizar algumas coisas em casa? Não serve para limpar a sua máscara. A infectologista explica o motivo. "O álcool é para higienização das mãos e de superfícies. Não é para higienizar máscara. A máscara é para ser lavada com água e sabão, e ainda tem a recomendação de colocar de molho na água sanitária. Ela está muito próxima da nossa boca, vai ter matéria orgânica que é a nossa saliva em contato com ela, e o álcool não vai ser suficiente nesse ponto. Se a sua mão está visivelmente suja, não vai adiantar passar álcool. O mesmo vale para a máscara. Primeiro tem que higienizar com água e sabão, para retirar a sujeira. E depois faz o seguro tratamento com água sanitária. Deixe um pouco de molho, depois basta enxaguar e colocar para secar".
Por fim, mas não menos importante, a máscara não lhe protege contra o coronavírus. Mas considerando que algumas pessoas podem estar contaminadas e não apresentar sintomas, o uso da máscara por elas aliado a outros cuidados impede que, caso estejam contaminadas, transmitam o vírus para outras pessoas. "A máscara não é eficiente para evitar que a pessoa que a usa pegue a doença. Ela é eficiente para que eu, que uso a máscara, se estiver infectado, não transmita para você, porque ela guarda as minhas secreções dentro dela", conclui a médica.
Máscaras
Com informações da TV Gazeta