Coronavírus no ES: o que você precisa saber sobre o uso de máscaras

Sua máscara protege o outro, não você

"Temos a nossa vida no dia a dia. Vamos ao supermercado ou a outro local necessário, e verifico que uma vez que as pessoas estão com a máscara no rosto, elas também tocam mais vezes o rosto. Não é para ficar passando a mão na máscara o tempo todo, porque assim você estará se contaminando e contaminando a máscara", alerta da médica.

A máscara pode ser mais uma aliada na prevenção contra a contaminação pelo novo coronavírus, mas ainda é fundamental o hábito de lavar bem as mãos. "Não é para deixar de higienizar as suas mãos. A medida mais eficiente, comprovada, é higienização das mãos, não o uso de máscara", afirma a infectologista.

Usou, lavou. Nada de deixar a sua máscara jogada por aí. "Não é assim: tirei a máscara, enfio no bolso, largo na mesa. Não é isso. Terminei de usar a máscara, vou colocá-la dentro de um saco plástico e depois lavá-la com água e sabão", diz Rúbia.

Sabe o álcool 70 que você tem utilizado para higienizar algumas coisas em casa? Não serve para limpar a sua máscara. A infectologista explica o motivo. "O álcool é para higienização das mãos e de superfícies. Não é para higienizar máscara. A máscara é para ser lavada com água e sabão, e ainda tem a recomendação de colocar de molho na água sanitária. Ela está muito próxima da nossa boca, vai ter matéria orgânica  que é a nossa saliva  em contato com ela, e o álcool não vai ser suficiente nesse ponto. Se a sua mão está visivelmente suja, não vai adiantar passar álcool. O mesmo vale para a máscara. Primeiro tem que higienizar com água e sabão, para retirar a sujeira. E depois faz o seguro tratamento com água sanitária. Deixe um pouco de molho, depois basta enxaguar e colocar para secar".