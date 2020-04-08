Uso inadequado de máscaras pode ter efeito contrário, alerta médico do ES

O médico infectologista Paulo Peçanha alertou, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, que o uso de máscaras deve ser feito com bastante cuidado para não gerar um efeito contrário ao esperado e gerar uma contaminação pelo novo coronavírus.
Nas últimas semanas, autoridades de saúde passaram a recomendar o uso de máscaras caseiras para a população geral, como mais uma das medidas para combater a Covid-19. Já as máscaras cirúrgicas e a N-95, de uso profissional, devem ficar restritas ao uso de profissionais da saúde e pacientes.
O médico afirmou que acha positivo e eficaz a recomendação, mas pontuou que é preciso ter cuidado na hora de manusear o equipamento. "Importante saber como colocar e como tirar. Se a máscara caseira está protegendo da tosse de outra pessoa, na hora da retirada precisamos ter cuidado no manejo dessa máscara para com o toque da mão não nos contaminarmos. Se estamos de máscaras, costumamos levar mais as mãos até a boca. Aumentam os riscos de tocarmos os olhos, as bocas e o nariz. Não podemos aumentar o toque e lembrar que a máscara precisa ser lavada após o uso", orientou o médico.
BALANÇO DA SESA
O Espírito Santo tem 227 casos confirmados do novo coronavírus causador da doença Covid-19 até esta terça-feira (7), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Dos casos confirmados, 38 pacientes já estão curados, 146 estão em isolamento residencial e 37 estão internados, sendo 24 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Seis mortes foram confirmadas e um óbito segue em investigação.
Os 21 municípios que têm casos confirmados são: Vitória (65), Vila Velha (67), Serra (41), Cariacica (17), Linhares (8), Aracruz (5), São Mateus (4), Guarapari (3), Colatina (3), Castelo (2), Sooretama (2), Boa Esperança (1), Afonso Cláudio (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Fundão (1), Ibiraçu (1), Itapemirim (1), Santa Teresa (1), Nova Venécia (1), São Roque do Canaã (1) e Viana (1).