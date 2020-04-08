Uso inadequado de máscaras pode ter efeito contrário, alerta médico do ES

O médico afirmou que acha positivo e eficaz a recomendação, mas pontuou que é preciso ter cuidado na hora de manusear o equipamento. "Importante saber como colocar e como tirar. Se a máscara caseira está protegendo da tosse de outra pessoa, na hora da retirada precisamos ter cuidado no manejo dessa máscara para com o toque da mão não nos contaminarmos. Se estamos de máscaras, costumamos levar mais as mãos até a boca. Aumentam os riscos de tocarmos os olhos, as bocas e o nariz. Não podemos aumentar o toque e lembrar que a máscara precisa ser lavada após o uso", orientou o médico.