Por causa da pandemia, instalação do terço gigante para a Festa da Penha é cancelada

O tradicional terço gigante vai ser erguido em outubro, no Mês do Rosário. Crédito: Acervo Rede Gazeta/Fernando Madeira

Tradicional ato feito às vésperas da Festa da Penha, a instalação do terço gigante entre as palmeiras do campinho do Convento, em Vila Velha, foi cancelada. A informação foi dada na manhã desta quarta-feira (8) pela organização do evento.

O levantamento da peça deverá ocorrer só em outubro, Mês do Rosário. A decisão foi tomada porque não havia tempo hábil para a entrega da confecção às vésperas do Oitavário, já que o grupo responsável pela tarefa não conseguiu se reunir por respeitar a quarentena a fim de evitar a propagação do novo coronavírus.

A previsão inicial era que o símbolo fosse erguido neste sábado (11), na véspera da abertura da Festa da Penha, mas, por conta da pandemia, os planos tiveram de ser adiados.

A Festa da Penha este ano vai ocorrer em formato virtual, entre 12 e 20 de abril. Missas e outras celebrações poderão ser acompanhadas pela internet. Os sites G1 e A Gazeta e a TV Gazeta vão fazer a cobertura do evento.