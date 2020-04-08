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Tradição

Por causa da pandemia, instalação do terço gigante para a Festa da Penha é cancelada

A peça deverá ser erguida só em outubro, no Mês do Rosário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 10:27

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 10:27

O tradicional terço gigante vai ser erguido em outubro, no Mês do Rosário.
O tradicional terço gigante vai ser erguido em outubro, no Mês do Rosário. Crédito: Acervo Rede Gazeta/Fernando Madeira
Tradicional ato feito às vésperas da Festa da Penha, a instalação do terço gigante entre as palmeiras do campinho do Convento, em Vila Velha, foi cancelada. A informação foi dada na manhã desta quarta-feira (8) pela organização do evento.
O levantamento da peça deverá ocorrer só em outubro, Mês do Rosário. A decisão foi tomada porque não havia tempo hábil para a entrega da confecção às vésperas do Oitavário, já que o grupo responsável pela tarefa não conseguiu se reunir por respeitar a quarentena a fim de evitar a propagação do novo coronavírus.
A previsão inicial era que o símbolo fosse erguido neste sábado (11), na véspera da abertura da Festa da Penha, mas, por conta da pandemia, os planos tiveram de ser adiados.
A Festa da Penha este ano vai ocorrer em formato virtual, entre 12 e 20 de abril. Missas e outras celebrações poderão ser acompanhadas pela internet. Os sites G1 e A Gazeta e a TV Gazeta vão fazer a cobertura do evento.
Este seria o 22º ano da instalação do terço. Em 2019, a estrutura erguida tinha 20 metros e 50 kg. Um quadro de óleo sobre tela, com a imagem de Nossa Senhora da Penha, foi colocado no meio da cruz, com 2,7 metros. O trabalho de pintura foi da artista Inis Bruneli.

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