'ES tem 11 pessoas em respiradores', diz subsecretário da Saúde

"Temos hoje preparados e separados 130 leitos para atender as nossas necessidades. Hoje temos 37 pessoas internadas, dessas 24 em UTI e 11 em respirador. Isso é um senso diário, esses números dizem respeito à data de ontem (terça, dia 7/04)", afirmou Reblin em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo , da TV Gazeta .

"Nossa capacidade é de realizar até 400 testes diários. Em média, vêm sendo realizados de 170 a 180 exames por dia. Aquilo que se esperava está se concretizando a cada dia que passa. O número de exames positivos vem aumentando, o que aponta para a segunda quinzena de abril com um aumento considerável de casos aqui. Além disso, a manutenção e um aumento gradativo das internações. Quem precisa internar está grave. A expectativa de aumento da curva para a segunda quinzena de abril vem se concretizando", concluiu o subsecretário.