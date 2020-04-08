Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'ES tem 11 pessoas em respiradores', diz subsecretário da Saúde
24 na UTI por coronavírus

'ES tem 11 pessoas em respiradores', diz subsecretário da Saúde

Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de saúde (Sesa) na noite desta terça-feira (07), o Espírito Santo tem 37 internadas em hospitais, sendo 24 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 10:24

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 10:24

kit de diagnóstico para coronavírus
Casos de coronavírus devem aumentar nas próximas semanas no Espírito Santo Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
Das 24 pessoas que estão internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo por conta da pandemia do novo coronavírus, 11 fazem uso de respirador mecânico. A informação foi confirmada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, na manhã desta quarta-feira (8), em entrevista a TV Gazeta.
Segundo o boletim divulgado pela Sesa na noite desta terça-feira (7), o Espírito Santo tem 37 internadas em hospitais, sendo 24 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
"Temos hoje preparados e separados 130 leitos para atender as nossas necessidades. Hoje temos 37 pessoas internadas, dessas 24 em UTI e 11 em respirador. Isso é um senso diário, esses números dizem respeito à data de ontem (terça, dia 7/04)", afirmou Reblin em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
ES tem 11 pessoas em respiradores, diz subsecretário da Saúde

NÚMERO DEVE CRESCER NAS PRÓXIMAS SEMANAS

Ainda segundo o subsecretário, o Estado realiza atualmente cerca de 180 testes de coronavírus por dia. A previsão do governo deve se confirmar, e as próximas semanas prometem um aumento no número de pessoas contaminadas e também no número de casos graves.

CAPACIDADE DE ATÉ 400 TESTES POR DIA

"Nossa capacidade é de realizar até 400 testes diários. Em média, vêm sendo realizados de 170 a 180 exames por dia. Aquilo que se esperava está se concretizando a cada dia que passa. O número de exames positivos vem aumentando, o que aponta para a segunda quinzena de abril com um aumento considerável de casos aqui. Além disso, a manutenção e um aumento gradativo das internações. Quem precisa internar está grave. A expectativa de aumento da curva para a segunda quinzena de abril vem se concretizando", concluiu o subsecretário.
*Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Coronavírus: Hospital das Clínicas pede doações de materiais de proteção

Sem proteção contra o coronavírus, rodoviários de cinco empresas cruzam os braços no ES

Apoie sua cafeteria favorita e receba bons cafés em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados