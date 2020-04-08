Das 24 pessoas que estão internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo por conta da pandemia do novo coronavírus, 11 fazem uso de respirador mecânico. A informação foi confirmada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, na manhã desta quarta-feira (8), em entrevista a TV Gazeta.
Segundo o boletim divulgado pela Sesa na noite desta terça-feira (7), o Espírito Santo tem 37 internadas em hospitais, sendo 24 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
"Temos hoje preparados e separados 130 leitos para atender as nossas necessidades. Hoje temos 37 pessoas internadas, dessas 24 em UTI e 11 em respirador. Isso é um senso diário, esses números dizem respeito à data de ontem (terça, dia 7/04)", afirmou Reblin em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
ES tem 11 pessoas em respiradores, diz subsecretário da Saúde
NÚMERO DEVE CRESCER NAS PRÓXIMAS SEMANAS
Ainda segundo o subsecretário, o Estado realiza atualmente cerca de 180 testes de coronavírus por dia. A previsão do governo deve se confirmar, e as próximas semanas prometem um aumento no número de pessoas contaminadas e também no número de casos graves.
CAPACIDADE DE ATÉ 400 TESTES POR DIA
"Nossa capacidade é de realizar até 400 testes diários. Em média, vêm sendo realizados de 170 a 180 exames por dia. Aquilo que se esperava está se concretizando a cada dia que passa. O número de exames positivos vem aumentando, o que aponta para a segunda quinzena de abril com um aumento considerável de casos aqui. Além disso, a manutenção e um aumento gradativo das internações. Quem precisa internar está grave. A expectativa de aumento da curva para a segunda quinzena de abril vem se concretizando", concluiu o subsecretário.
*Com informações da TV Gazeta