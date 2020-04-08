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Em Vitória

Coronavírus: Hospital das Clínicas pede doações de materiais de proteção

Por conta do aumento do uso de máscaras e outros equipamentos em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o  Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) abriu chamamento público para receber doações da sociedade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 08:26

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 08:26

Hucam
O Hospital das Clínicas, o Hucam, fica em Vitória e abriu edital para receber doações da sociedade Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta
O Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Vitória, abriu um edital para que as pessoas possam realizar doações de insumos, que são equipamentos de proteção individual (EPIs), como aventais, máscaras, sapatilhas. Todos esses materiais são utilizados diariamente por médicos, enfermeiros e técnicos que atuam no Hospital das Clínicas.
Coronavírus - Hospital das Clínicas pede doações de materiais de proteção
A abertura do edital é de intuito preventivo. No momento não há falta desses equipamentos na unidade, porém o hospital visa se precaver de desabastecimento por conta do grande consumo mundial desses materiais em decorrência da pandemia de coronavírus, que fez disparar a procura por eles.

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A superintendente do Hospital das Clínicas, a pediatra e professora universitária Rita Checon, explicou os motivos da abertura desse processo, embora o Hucam não esteja desabastecido momentaneamente.
Rita Checon é pediatra e superintendente do Hospital das Clínicas
Rita Checon é pediatra e superintendente do Hospital das Clínicas Crédito: Divulgação/EBSERH
"O hospital está abastecido agora, temos equipamentos para nossos funcionários e residentes, mas é uma precaução. Temos compras emergenciais pela rede local e também centralizada pela Rede Abserh (Rede Federal de Hospitais Universitários) da qual fazemos parte, porém dada a situação atual da epidemia, da preocupação em relação à entrega das mercadorias por conta dos fornecedores, por precaução, abrimos esse chamamento público para doações desses equipamentos. Isso já estava ocorrendo, mas decidimos instrumentalizar esse processo e o edital está aberto a partir de hoje", detalhou.
Vale ressaltar que o Hospital das Clínicas não é referência no atendimento às pessoas acometidas por coronavírus, contudo, por conta do aumento da procura de outros hospitais destinados para o tratamento da Covid-19, existe uma sobrecarga e redirecionamento nos atendimentos de outras doenças em outros hospitais.
"Não somos uma unidade de referência para a Covid-19 no Espírito Santo pelo menos nessa primeira fase do plano de enfrentamento e estamos recebendo pacientes de outros tratamentos em forma de retaguarda. Eventualmente podem chegar casos suspeitos, como já chegaram, e esses pacientes são isolados, fazemos a coleta de material para exames, e se confirmado, eles são transferidos para os locais especializados. Ainda não tivemos nenhum caso positivo, mas a demanda já aumentou", salientou a superintendente, reforçando que a transmissão comunitária faz aumentar a utilização dos EPIs para prevenção interna dos profissionais.
"Além das compras que realizamos, estamos aceitando de bom grado as doações que a sociedade queira fazer. Será muio bem aceita e útil ao Hucam nesse momento", disse.

COMO DOAR

O edital está aberto desde o último dia 3 de abril e disponível no site do Hucam. A parir desta quarta-feira (08), as inscrições estão disponíveis para quem deseja realizar as doações e podem ser realizada através do e-mail: [email protected], no telefone (27) 3335-7404 ou até mesmo presencialmente, na divisão de infraestrutura e logística.

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