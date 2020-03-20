Coronavírus: Hucam suspende consultas, exames e cirurgias eletivas

Para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19), o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) decidiu suspender consultas, exames e cirurgias eletivas a partir desta sexta-feira (20). As exceções são avaliadas, caso a caso, e contactadas individualmente por telefone pela própria equipe do hospital. A previsão é de que nos novos agendamentos sejam feitos a partir de agosto.
A remarcação do procedimento também será comunicada diretamente pelo Hucam aos pacientes. A assessoria do hospital ressalta que a medida está em consonância com as restrições já adotadas pelo gestor do SUS no Espírito Santo - a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) - e visam a circulação de pessoas para evitar a disseminação da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus.
Além disso, a medida vai permitir que os profissionais da área de saúde do Hucam sirvam de retaguarda do SUS para eventuais ações de enfrentamento, como a internação de pacientes mais graves de Covid-19 ou outra doença. A partir de segunda-feira (23), a página oficial do hospital - www.hucam.ebserh.gov.br - vai contar com uma seção de perguntas e respostas mais frequentes sobre a suspensão a fim de esclarecer dúvidas dos pacientes.
COMITÊ
As visitas aos pacientes também foram suspensas e uma maratona de treinamentos para profissionais da assistência em saúde do Hucam foi realizada na semana para esclarecer dúvidas sobre o coronavírus. As medidas foram decididas pelo Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19, composto por especialistas de diferentes profissões da área de saúde e de gestores do hospital, que acompanha em tempo real a evolução epidemiológica do novo vírus.
O grupo tem se reunido, segundo a assessoria do hospital, desde o fim de janeiro e discutido ações de prevenção e medidas atenuantes da propagação do vírus no Hucam. Outra iniciativa é a de que pacientes e trabalhadores que atuam no local passam a ter o rastreamento para Covid-19 estabelecido em fluxogramas específicos de atendimento.