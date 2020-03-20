Sesa suspende visitas a pacientes em hospitais do ES
O avanço do coronavírus pelo Espírito Santo levou o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, a suspender as visitas a pacientes em hospitais da rede pública enquanto durar o decreto de emergência pública. A decisão foi publicada em uma portaria no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (20), e também prorroga a validade de receitas médicas por seis meses.
O texto do decreto abre uma exceção para as enfermarias, "nos casos autorizados por lei ou norma específica", em que será garantida a presença de um acompanhante junto ao paciente. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Sesa, têm direito a permanecer com um acompanhante os pacientes de enfermaria acima de 60 anos (Lei 10.741/2003); crianças e adolescentes com idade até 17 anos 11 meses e 29 dias (Lei 8.069/90); e parturientes - durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (Lei 11.108/2005).
SINTOMAS GRIPAIS
As novas regras estabelecem, no entanto, que fica expressamente proibida a entrada de acompanhante com sintomas gripais. Os acompanhantes dos pacientes internados com quadros respiratórios deverão obrigatoriamente usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) aplicável, como máscaras de proteção, a ser disponibilizado pela unidade hospitalar.
A Sesa informou que portaria visa reorganizar os fluxos, os atendimentos e os serviços de saúde em virtude da decretação do estado de emergência em Saúde Pública no Espírito Santo em razão do surto de Coronavírus (COVID-19).
Dessa forma, ela determina que hospitais da rede estadual suspenda as visitas hospitalares, bem como a presença de acompanhantes, para reduzir o número de pessoas circulando dentro desses serviços de saúde, reduzindo os riscos de pacientes e profissionais de contrair a doença.
BALANÇO
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta quinta-feira (19), 649 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 148 foram descartados e 13 foram confirmados. De acordo com os dados, Vila Velha e Vitória lideram o número de casos suspeitos e confirmados. No Norte e Noroeste, Linhares e Colatina também despontam como regiões com grande número de registros investigados. No entanto, somente Linhares já confirmou um caso da doença.