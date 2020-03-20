Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Sesa suspende visitas a pacientes em hospitais do ES

A decisão foi publicada em uma uma portaria no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (20), e também prorroga a validade de receitas médicas por seis meses

Publicado em 20 de Março de 2020 às 07:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 07:24
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Sesa suspende visitas a pacientes em hospitais do ES
avanço do coronavírus pelo Espírito Santo levou o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, a suspender as visitas a pacientes em hospitais da rede pública enquanto durar o decreto de emergência pública. A decisão foi publicada em uma portaria no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (20), e também prorroga a validade de receitas médicas por seis meses.
O texto do decreto abre uma exceção para as enfermarias, "nos casos autorizados por lei ou norma específica", em que será garantida a presença de um acompanhante junto ao paciente. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Sesa, têm direito a permanecer com um acompanhante os pacientes de enfermaria acima de 60 anos (Lei 10.741/2003); crianças e adolescentes com idade até 17 anos 11 meses e 29 dias (Lei 8.069/90); e parturientes - durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato  (Lei 11.108/2005).

Veja Também

Consultas e cirurgias são suspensas por 120 dias na rede estadual

Mulher com coronavírus em UTI no ES esteve em casamento da irmã de Pugliesi

CFM libera a telemedicina no Brasil para conter coronavírus

SINTOMAS GRIPAIS

As novas regras estabelecem, no entanto, que fica expressamente proibida a entrada de acompanhante com sintomas gripais. Os acompanhantes dos pacientes internados com quadros respiratórios deverão obrigatoriamente usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) aplicável, como máscaras de proteção, a ser disponibilizado pela unidade hospitalar. 
A Sesa informou que portaria visa reorganizar os fluxos, os atendimentos e os serviços de saúde em virtude da decretação do estado de emergência em Saúde Pública no Espírito Santo em razão do surto de Coronavírus (COVID-19).
Dessa forma, ela determina que hospitais da rede estadual suspenda as visitas hospitalares, bem como a presença de acompanhantes, para reduzir o número de pessoas circulando dentro desses serviços de saúde, reduzindo os riscos de pacientes e profissionais de contrair a doença.

BALANÇO

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta quinta-feira (19), 649 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 148 foram descartados e 13 foram confirmados. De acordo com os dados, Vila Velha e Vitória lideram o número de casos suspeitos e confirmados. No Norte e Noroeste, Linhares e Colatina também despontam como regiões com grande número de registros investigados. No entanto, somente Linhares já confirmou um caso da doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados