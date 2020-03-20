Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Sesa suspende visitas a pacientes em hospitais do ES

avanço do coronavírus pelo Espírito Santo levou o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, a suspender as visitas a pacientes em hospitais da rede pública enquanto durar o decreto de emergência pública. A decisão foi publicada em uma portaria no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (20), e também prorroga a validade de receitas médicas por seis meses.

O texto do decreto abre uma exceção para as enfermarias, "nos casos autorizados por lei ou norma específica", em que será garantida a presença de um acompanhante junto ao paciente. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Sesa, têm direito a permanecer com um acompanhante os pacientes de enfermaria acima de 60 anos (Lei 10.741/2003); crianças e adolescentes com idade até 17 anos 11 meses e 29 dias (Lei 8.069/90); e parturientes - durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato  (Lei 11.108/2005).

SINTOMAS GRIPAIS

As novas regras estabelecem, no entanto, que fica expressamente proibida a entrada de acompanhante com sintomas gripais. Os acompanhantes dos pacientes internados com quadros respiratórios deverão obrigatoriamente usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) aplicável, como máscaras de proteção, a ser disponibilizado pela unidade hospitalar.

A Sesa informou que portaria visa reorganizar os fluxos, os atendimentos e os serviços de saúde em virtude da decretação do estado de emergência em Saúde Pública no Espírito Santo em razão do surto de Coronavírus (COVID-19).

Dessa forma, ela determina que hospitais da rede estadual suspenda as visitas hospitalares, bem como a presença de acompanhantes, para reduzir o número de pessoas circulando dentro desses serviços de saúde, reduzindo os riscos de pacientes e profissionais de contrair a doença.

BALANÇO