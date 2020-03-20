Mulher testou positivo e está internada em uma UTI Crédito: Freepik

A informação de que ela está internada na UTI foi dada em primeira mão por A Gazeta na noite desta quinta-feira (19). A assessoria da Unimed Vitória detalhou que a paciente está devidamente isolada, conforme protocolo estabelecido entre o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da unidade, e do Ministério da Saúde. A assessoria reforçou ainda que não divulga nome, idade e estado de saúde sem a autorização da família.

O CASAMENTO

O matrimônio aconteceu em um resort de luxo em Itacaré, no Sul da Bahia, no dia 7 de março, e reuniu cerca de 500 pessoas. Além de toda a pompa, o evento chamou atenção pelos casos confirmados de coronavírus, que foram surgindo dias após a festa. A cantora Preta Gil, que se apresentou no casamento, também testou positivo para o Covid-19

Também está com a doença a atriz Fernanda Paes Leme, que esteve no casamento. Após a festa, outros três convidados foram atestados positivamente para o Covid-19.

CASOS NO ESPÍRITO SANTO

O Espírito Santo já tem 13 casos confirmados do novo coronavírus até o momento . A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta quinta-feira (19). De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), 488 notificações suspeitas são investigadas.

Your browser does not support the audio element. Mulher com coronavírus em UTI no ES esteve em casamento da irmã de Pugliesi

Segundo a Sesa, o município de Vila Velha lidera o número de casos confirmados: são sete. Além disso, outros 45 são investigados. Em Vitória, são cinco pacientes com diagnósticos confirmados. Linhares, no Norte do Estado, tem um registro.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.