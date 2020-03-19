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Covid-19

Mulher com coronavírus está na UTI de hospital particular em Vitória

Paciente está isolada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Unimed Vitória

Publicado em 19 de Março de 2020 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 17:09
Coronavírus (covid-19) Crédito: Fusion Medical Animation/Unsplash
Uma mulher, que não teve nome e idade revelados, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Cias, da Unimed Vitória.
A reportagem conseguiu confirmar a informação com a assessoria do hospital, que informou que a paciente está devidamente isolada, conforme protocolo estabelecido entre o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da unidade, e do Ministério da Saúde.
> CORONAVÍRUS | Acompanhe em tempo real 
Em nota, a Unimed esclareceu que tem uma estrutura setorizada de leitos para diversos tipos de complexidade e que, por isso, nenhum atendimento foi suspenso.

CASOS NO ES

De acordo com o boletim da Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), divulgado nesta quinta-feira (19), são 488 casos investigados. Foram realizadas 649 notificações, sendo que 114 já foram descartadas.

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Dos 13 casos confirmados no Espírito Santo, 12 estão na região metropolitana - 7 em Vila Velha, 5 em Vitória - e um em Linhares (região Central). Dois deles foram classificados como transmissão local, quando uma pessoa é  contaminada por outra dentro do Estado. 
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, afirma que, dos casos confirmados pelo governo não há pacientes internados. Todos estão em isolamento domiciliar. Questionado sobre a paciente da UTI do Cias, ele assegura que ainda se apresenta como caso suspeito.
Nésio Fernandes diz que, se o resultado da paciente deu positivo, o hospital tem que fazer a notificação à Sesa, sob pena de ser responsabilizado criminalmente, para que o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) faça a contraprova do exame. Somente então a paciente poderá entrar no levantamento como caso confirmado, se der novamente positivo. A notificação tem de ser imediata, segundo a assessoria da Sesa. 

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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