Terceiro caso de coronavírus em grupo capixaba que fez cruzeiro é confirmado

Costa Favolosa: navio italiano fez um cruzeiro no Caribe, 40 capixabas participaram Crédito: Divulgação

Todos eles estão em isolamento domiciliar. O casal, segundo familiares, está bem e já não apresenta os sintomas. Já o homem de 62 anos teve febre na última quarta-feira, mas não enfrenta dificuldade para respirar. Uma mulher, que teve contato direto com os capixabas, também sentiu os sintomas, mas, ao realizar o exame, testou positivo para o vírus Influenza.

O grupo retornou ao Espírito Santo há uma semana, na quinta-feira (12). Dos 40 que fizeram a viagem, 32 chegaram manifestaram os sintomas, mas nenhum deles, de acordo com um familiar, está em um quadro mais delicado neste momento. Eles viajaram para Punta Cana, na República Dominicana, de avião no dia 2 de março. Lá, eles participaram de um cruzeiro, com navio e tripulação italianos, passando pelas Ilhas Virgens Britânicas, San Martin e Guadalupe.

POR POUCO, CAPIXABAS NÃO FICARAM PRESOS NO NAVIO

O cruzeiro feito pelos capixabas foi realizado pelo navio Costa Favalosa. Por pouco, eles não ficaram presos no cruzeiro no Mar do Caribe. Ao desembarcar na República Dominicana, no dia 9 de março, os capixabas voltaram de avião para o Brasil, mas um novo grupo de turistas embarcou para fazer o mesmo passeio, no mesmo dia. O navio, após sair do país, não pode mais aportar em outros portos da região.