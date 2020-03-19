Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Terceiro caso de coronavírus em grupo capixaba que fez cruzeiro é confirmado
Grupo tem 40 capixabas

Terceiro caso de coronavírus em grupo capixaba que fez cruzeiro é confirmado

Homem passou mal e teve febre na última quarta-feira (18). Ele faz parte de um grupo de 40 capixabas da mesma família que participou de um cruzeiro no Caribe

Publicado em 19 de Março de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 16:44
Costa Favolosa: navio italiano fez um cruzeiro no Caribe, 40 capixabas participaram Crédito: Divulgação
Um homem de 61 anos, morador da Praia do Canto, em Vitória, testou positivo para o coronavírus depois de participar de um cruzeiro no Caribe no início de março, segundo familiares. Ele é o terceiro caso de um grupo de 40 capixabas da mesma família que fez a viagem. Além dele, um casal, de um homem de 72 anos e uma mulher, de 70, também deram positivo para o vírus.
Todos eles estão em isolamento domiciliar. O casal, segundo familiares, está bem e já não apresenta os sintomas. Já o homem de 62 anos teve febre na última quarta-feira, mas não enfrenta dificuldade para respirar. Uma mulher, que teve contato direto com os capixabas, também sentiu os sintomas, mas, ao realizar o exame, testou positivo para o vírus Influenza.
O grupo retornou ao Espírito Santo há uma semana, na quinta-feira (12). Dos 40 que fizeram a viagem, 32 chegaram manifestaram os sintomas, mas nenhum deles, de acordo com um familiar, está em um quadro mais delicado neste momento. Eles viajaram para Punta Cana, na República Dominicana, de avião no dia 2 de março. Lá, eles participaram de um cruzeiro, com navio e tripulação italianos, passando pelas Ilhas Virgens Britânicas, San Martin e Guadalupe.

POR POUCO, CAPIXABAS NÃO FICARAM PRESOS NO NAVIO

O cruzeiro feito pelos capixabas foi realizado pelo navio Costa Favalosa. Por pouco, eles não ficaram presos no cruzeiro no Mar do Caribe. Ao desembarcar na República Dominicana, no dia 9 de março, os capixabas voltaram de avião para o Brasil, mas um novo grupo de turistas embarcou para fazer o mesmo passeio, no mesmo dia. O navio, após sair do país, não pode mais aportar em outros portos da região.
Os passageiros que embarcaram após a saída do grupo de capixabas ficaram presos em seus quartos e só começaram a voltar para seus países na última quarta-feira (18). A República Dominicana, que seria o último ponto de parada do cruzeiro, fechou seus portos por conta do Covid-19.

Veja Também

Coronavírus: Casagrande vai restringir acesso a supermercados e bancos

Vitória vai punir servidor que não fizer isolamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados