Coronavírus: Vitória vai punir servidor que não fizer isolamento

Prefeitura de Vitória: servidor terá que cumprir sua carga horária em casa ou, se não comprovar motivo para não se isolar, será demitido, segundo texto do decreto Crédito: Marcelo Prest

Prefeitura de Vitória suspendeu o expediente presencial para que os servidores do município façam o isolamento social e evitem a disseminação do coronavírus . Em decreto publicado pelo prefeito, Luciano Rezende , a punição para quem não cumprir o isolamento pelo menos durante o horário regular de trabalho será a demissão.

De acordo com o texto da medida, o servidor estará obrigado a cumprir sua carga horária não-presencial, na forma como for definido pelo secretário ao qual estiver subordinado. A suspensão não se aplica às áreas de saúde e demais atividades essenciais.

O decreto foi publicado diante da situação de emergência de saúde pública decorrente de pandemia do coronavírus e terá validade até 31 de março. Considera-se isolamento social, segundo o que foi publicado no Diário Oficial do município, a permanência do individuo em casa exceto por razões e comprovação de que, em situação regular, o motivo seria suficiente para abonar sua falta.

De acordo com Luciano, as medidas são necessárias e precisam ser feitas agora. Ele argumenta que, se não for tomada precaução, o número de infectados será muito maior. A principal medida é ficar em casa. Isolamento social na sua casa. Por isso, o decreto estabelece atendimento on-line, telemedicina, atendimento pelo 156, e recomenda ao comércio e prestadores de serviços da cidade para que também façam aderência a essa medida porque, fatalmente, mais tarde teremos que fazer, afirmou.