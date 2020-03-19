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Demissão

Coronavírus: Vitória vai punir servidor que não fizer isolamento

Servidores que estiverem em horário de expediente e não cumprirem isolamento serão considerados desleais e serão punidos

Publicado em 19 de Março de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 15:49
Prefeitura de Vitória: servidor terá que cumprir sua carga horária em casa ou, se não comprovar motivo para não se isolar, será demitido, segundo texto do decreto Crédito: Marcelo Prest
Prefeitura de Vitória suspendeu o expediente presencial para que os servidores do município façam o isolamento social e evitem a disseminação do coronavírus. Em decreto publicado pelo prefeito, Luciano Rezende, a punição para quem não cumprir o isolamento pelo menos durante o horário regular de trabalho será a demissão.
De acordo com o texto da medida, o servidor estará obrigado a cumprir sua carga horária não-presencial, na forma como for definido pelo secretário ao qual estiver subordinado. A suspensão não se aplica às áreas de saúde e demais atividades essenciais.
O decreto foi publicado diante da situação de emergência de saúde pública decorrente de pandemia do coronavírus e terá validade até 31 de março. Considera-se isolamento social, segundo o que foi publicado no Diário Oficial do município, a permanência do individuo em casa exceto por razões e comprovação de que, em situação regular, o motivo seria suficiente para abonar sua falta.
De acordo com Luciano, as medidas são necessárias e precisam ser feitas agora. Ele argumenta que, se não for tomada precaução, o número de infectados será muito maior. A principal medida é ficar em casa. Isolamento social na sua casa. Por isso, o decreto estabelece atendimento on-line, telemedicina, atendimento pelo 156, e recomenda ao comércio e prestadores de serviços da cidade para que também façam aderência a essa medida porque, fatalmente, mais tarde teremos que fazer, afirmou.
Também foram fechados os parques e quadras do município. O prefeito também recomendou que o comércio feche. Na noite da última quarta-feira (18), Luciano Rezende afirmou que Vitória já tem quatro casos confirmados de coronavírus, 124 casos suspeitos, 75 aguardando resultado e dois pacientes internados.

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