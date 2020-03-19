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Coronavírus

Defensoria quer estádios liberados para população de rua tomar banho

Com acesso restrito à água para lavar as mãos e tomar banho, moradores em situação de rua estão mais vulneráveis à contaminação. Dados do IJSN mostram que quase metade tem problemas de saúde

Publicado em 19 de Março de 2020 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 12:35
Defensoria pede que equipamentos como estádios, ginásios, escolas e outras unidades do Estado sejam disponibilizadas para que moradores de rua lavem as mãos e tomem banho Crédito: Fernando Madeira
Diante da redução do serviço presencial de servidores públicos em vários municípios por conta do coronavírus, as defensorias públicas do Espírito Santo (DPES) e da União (DPU) recomendaram que os serviços de atendimento aos moradores em situação de rua não sejam descontinuados. O ofício foi encaminhado a órgãos estaduais e municipais nesta quinta-feira (19). Outra solicitação dos órgãos é que quadras de esportes, ginásios, escolas e centros de ensino sejam disponibilizados para que moradores de rua possam lavar as mãos e tomar banho.
O documento destaca que, por não terem moradia, viverem com acesso mais restrito à água para fazer a higiene das mãos, além de carência nutricional, a população em situação de rua fica mais vulnerável ao contágio. A Defensoria também argumenta que dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) mostram que 47,7%, ou seja, quase metade das pessoas sem moradia, possui problemas de saúde, sendo que 18,2% têm problemas respiratórios, que são condições que os colocam no grupo de maior risco do Covid-19.
A Defensoria ainda orienta que seja reforçado o fornecimento de sabão, sabonete e álcool em gel nos locais de atendimento dessa população, como consultórios de rua, centros POP e demais abrigos. O órgão também pede o uso de equipamentos de proteção, como máscaras, para os servidores que atenderem os moradores em situação de rua.
O pedido é que as recomendações sejam atendidas em cinco dias. O documento é assinado pela Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Espírito Santo. A reportagem procurou o governo do Estado e as secretarias de Esportes e Educação, que administram espaços esportivos e escolas, para saber se o uso destes equipamentos serão liberados, como pede a Defensoria. A Secretaria de Educação informou que as escolas vão permanecer fechadas durante os próximos 15 dias. 
A Secretaria de Esportes (Sesport) informou que está à disposição para avaliar quaisquer medidas que venham a contribuir para reduzir a possibilidade de contágio do coronavírus, e todas as sugestões recebidas serão levadas à sala de situação.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse que na próxima segunda-feira (23) haverá uma reunião com setores do governo que atuam no atendimento à população de rua para discutirem ações voltadas a esse público.

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