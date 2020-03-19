Marido de capixaba morre na Itália vítima do coronavírus: 'Era saudável'

A capixaba Maria Aparecida e o italiano Michele fariam 10 anos de casados em abril Crédito: Reprodução

O marido de uma capixaba morreu na Itália vítima do novo coronavírus . O engenheiro italiano Michele Sarno, 54 anos, era companheiro da jornalista Maria Aparecida Rocha, 52, moradora de Viana. Eles eram casados há 10 anos. Segundo Aparecida, o marido morreu nesta quarta-feira (18) na província de Livorno, na região da Toscana, uma das mais atingidas pelo vírus em território italiano.

A reportagem de A Gazeta conversou com Maria Aparecida, que contou como a doença acometeu o marido. Segundo a jornalista, tudo começou quando Michele teve uma reunião de trabalho com outras duas pessoas.

"Ele é engenheiro, diretor de uma empresa e se reuniu com outras duas pessoas no dia 4 de março. No dia 6, coincidentemente aniversário dele, começou a sentir febre e sintomas de um resfriado. No mesmo dia, ele recebeu um telefonema do trabalho dizendo que as duas pessoas que participaram da reunião tiveram testes confirmados para coronavírus" Maria Aparecida - Esposa de Michele

A partir daí, segundo Maria Aparecida, o marido se manteve em quarentena e chamou a Guarda Médica, que foi até a residência deles dois dias depois, em 8 de março. Eles coletaram material do Michele para exames e, no dia seguinte, tiveram o resultado negativo para Covid-19. "Como não tinha a confirmação da doença, ele procurou um médico que receitou uma medicação para conter os sintomas, disse.

Na última quinta-feira (12), o Michele foi até uma farmácia comprar mais remédios e começou a se sentir mal, segundo a esposa. Ele teve muita falta de ar e quase desmaiou. O farmacêutico chamou o socorro e ele foi levado ao hospital.

Michele foi internado no Hospítal de Livorno no mesmo dia e, em exames realizados no local, foi constatada uma forte pneumonia e, posteriormente, confirmado o coronavírus, de acordo com a esposa. Imediatamente ele foi posto em isolamento. Segundo Maria Aparecida, três dias depois, no domingo (15), o marido teve uma piora e foi levado para a UTI. Após falência de órgãos nos dias seguintes, Michele veio a falecer nesta quarta-feira (18).

A capixaba Maria Aparecida Rocha com o marido italiano Michele Sarno, morto pelo coronavirus na última quinta-feira (12) Crédito: Reprodução

Segundo Maria Aparecida, a dor é alimentada pela despedida de quem foi vítima do coronavírus. Ela afirmou que o país não está permitindo funerais e que, por isso, não há cerimônias de despedida ou velórios. Nem eu e a família do Michele poderemos nos despedir. Eles fazem a cremação do corpo e nós só teremos acesso às cinzas após o fim da pandemia, contou.

"SAUDÁVEL"

Maria Aparecida disse que Michele não pertencia a nenhum grupo de risco. Ele não tinha nenhuma doença crônica. Era completamente saudável. É tenente do Exército, sempre praticou esportes. Essa doença não escolhe ninguém, ela mata, lamentou.

ALERTA

Maria Aparecida faz um alerta para as pessoas que não estão dando a devida atenção ao Covid-19.

"Eu sofri muito por ouvir, durante todo o processo do meu marido, pessoas fazendo chacota da doença, que é coisa de rico, de velho. O coronavírus não escolhe classe social. Meu marido era completamente saudável. Essa doença mata. No começo, as pessoas na Itália também ignoravam as orientações e continuavam indo à praia, andando livremente pelas ruas. Hoje, meu marido foi uma das mais de 400 vítimas que morreram lá nos últimos dois dias, desabafou." Maria Aparecida - Esposa de Michele