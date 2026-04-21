Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo

SÃO PAULO - O Paquistão, mediador nas negociações da guerra no Irã, pediu aos Estados Unidos que prorroguem o cessar-fogo de duas semanas, mas o presidente Donald Trump voltou a afirmar que não pretende estender a trégua, que expira na noite desta terça-feira (21).





A TV estatal iraniana afirmou que o cessar-fogo em vigor desde 8 de abril termina às 3h30 de quarta-feira em Teerã (21h de Brasília). Nesse horário, acabaria o período de 14 dias de trégua anunciado pelos países - embora Trump tenha dito recentemente que o cessar-fogo iria até quarta-feira (22) à noite.





Em reunião com a encarregada de negócios dos EUA no Paquistão, Natalie A. Baker, o ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar, enfatizou a necessidade de diálogo entre os EUA e o Irã e disse que o Paquistão instou ambos os lados a considerar a extensão do cessar-fogo, segundo comunicado do ministério.





Em entrevista à TV americana CNBC na manhã desta terça-feira, Trump afastou a possibilidade de extensão e disse que os militares americanos estavam "loucos para agir" caso as negociações não fossem bem-sucedidas.





Questionado sobre a possibilidade de estender a trégua, Trump disse ao canal: "Não quero fazer isso. Não temos tanto tempo assim".





"Acho que vou bombardear, porque acho que é uma atitude melhor", acrescentou. "Mas estamos prontos para agir. Quero dizer, os militares estão loucos para agir."





A porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, por sua vez, afirmou: "Não queremos ser atacados novamente, mas se tais ataques ocorrerem, definitivamente responderemos com mais firmeza do que antes", segundo a agência de notícias estatal IRNA.





Até o momento, não há, porém, confirmação sobre a participação do Irã na negociação em Islamabad. As autoridades paquistanesas disseram que, se as delegações comparecerem às negociações, não chegarão até a quarta-feira.





Trump falou pouco depois de os militares dos EUA anunciarem que haviam abordado um petroleiro iraniano em alto-mar, em águas internacionais. A ação pode dificultar a retomada das negociações de paz com o Irã, que já afirmou que não negociará enquanto Washington mantiver um bloqueio de seus portos.