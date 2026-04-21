Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo

INTERCEPTAÇÃO
Os militares dos EUA disseram que abordaram o petroleiro Tifani, ligado ao Irã, "sem incidentes". A embarcação reportou sua última posição na manhã desta terça-feira como próxima ao Sri Lanka, no oceano Índico, de acordo com dados de rastreamento da MarineTraffic. Ela estava quase totalmente carregada com 2 milhões de barris de petróleo bruto e havia sinalizado Singapura como seu destino.
"Como deixamos claro, buscaremos esforços globais de fiscalização marítima para interromper redes ilícitas e interceptar embarcações sancionadas que fornecem apoio material ao Irã onde quer que operem", disse o Comando Central dos EUA.
Nas redes sociais, Trump disse que o Irã havia cometido inúmeras violações do cessar-fogo, sem dar mais detalhes. Ele disse à CNBC que o bloqueio havia sido um sucesso. "Vamos acabar fechando um grande acordo... eles não têm escolha."
Ele manteve o discurso otimista, dizendo que os EUA estão em uma "posição de negociação muito forte", acrescentando: "Não estamos lidando com o grupo mais simpático de pessoas, mas estamos lidando com eles com muito sucesso".
O Irã bloqueou o estreito de Ormuz para todos os navios, exceto os seus. Havia anunciado na última semana que reabriria a passagem, mas reverteu essa decisão no sábado (18) depois que Trump se recusou a suspender seu bloqueio aos portos iranianos.
Mas o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, postou no X dizendo que o Irã tem "se preparado para mostrar novas cartas no campo de batalha" nas últimas duas semanas e "não aceitará negociações sob a sombra de ameaças".
Os preços do petróleo recuaram cerca de US$ 0,30 e as ações se recuperaram na Ásia com expectativas de que as negociações de paz serão retomadas, com as ações europeias também em alta. O petróleo havia saltado cerca de 6% na segunda-feira devido a dúvidas sobre as negociações.
PROGRAMA NUCLEAR IRANIANO É QUESTÃO CRUCIAL
Trump quer um acordo que impeça novas altas nos preços do petróleo e choques no mercado de ações, mas insistiu que o Irã não pode ter os meios para desenvolver uma arma nuclear. Ele quer que o Irã abra mão de seu estoque de urânio altamente enriquecido, que pode, caso enriquecido ainda mais, ser usado para uma ogiva nuclear.
Isso deixou o estreito fechado e privou o mundo dos 20 milhões de barris de petróleo que normalmente o atravessavam a cada dia.
Uma primeira sessão de negociações, há dez dias, não produziu acordo, e Teerã vinha descartando uma segunda rodada depois que os EUA se recusaram a encerrar seu bloqueio e apreenderam um navio de carga iraniano no domingo (19). Trump ameaçou atacar a infraestrutura civil do Irã se nenhum acordo for fechado.
Um funcionário iraniano disse na segunda-feira (20) que Teerã estava "avaliando positivamente" sua participação, mas enfatizou que estava esperando para ver se suas exigências seriam atendidas, incluindo o reconhecimento de seu direito de enriquecer urânio.
Já Teerã espera explorar seu controle do estreito para fechar um acordo que evite a retomada da guerra e suspenda as sanções, enquanto mantém seu programa nuclear, que afirma ser para fins pacíficos.
Em publicação em rede social, Trump mencionou mais um tema de negociação nesta terça-feira: pediu que o Irã liberte oito mulheres que estariam presas, cumprindo pena de morte no país, embora não tenha especificado quem seriam. Em resposta, o Irã negou que essas mulheres estejam condenadas à morte.
"Aos líderes iranianos, que em breve estarão negociando com meus representantes: gostaria muito que essas mulheres fossem libertadas. Seria um grande começo para nossas negociações", escreveu.
Milhares foram mortos por ataques americano-israelenses ao Irã e por uma campanha paralela de bombardeios israelenses e invasão do Líbano. A guerra causou um choque histórico no fornecimento global de energia e temores de que a economia global possa ser empurrada à beira de uma recessão.