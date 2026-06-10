Toffoli mantém decisão que cassou vereador e anulou votos do Podemos em Guarapari

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a decisão que reconheceu fraude à cota de gênero na chapa de vereadores do Podemos em Guarapari nas eleições de 2024. Em decisão assinada pelo ministro Dias Toffoli, publicada em 1º de junho, a Corte rejeitou os recursos apresentados pelo partido, pela candidata Virgínia Aparecida Brasil da Silva e por outros envolvidos no caso.





Com isso, continua valendo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), que determinou a cassação do registro da chapa proporcional do Podemos, a perda dos mandatos ligados ao partido, a anulação dos votos recebidos pela legenda e a recontagem das vagas na Câmara Municipal.





Em 2024, o Podemos elegeu um vereador para a Câmara de Guarapari nas eleições do ano passado: Denizart Zazá. Ele foi eleito com 1.170 votos. A decisão do ministro mantém a cassação do seu diploma.





O Podemos foi procurado pela reportagem para comentar a decisão do ministro, mas não havia enviado resposta até a publicação deste texto. Quando o caso foi julgado pelo TRE-ES, em julho de 2025, a legenda afirmou que não houve fraude e sustentou que a candidata apontada como fictícia enfrentou problemas de saúde que prejudicaram sua participação na campanha.