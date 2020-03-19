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Covid-19

Coronavírus no ES: Vitória decide fechar quadras e parques

Decreto tem validade até o fim de março. Prefeitura  orienta que o comércio também feche

Publicado em 19 de Março de 2020 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 14:33
Pedra da Cebola - parque ficará fechado até o fim de março Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória determinou a suspensão do acesso da população aos parques municipais e demais bens públicos de uso comum destinados à prática de atividades esportivas ou culturais. A medida é para evitar a disseminação do coronavírus e tem validade até o dia 31 de março. A informação foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial na última quarta-feira (18) e já está em vigor.
Também estarão suspensos a interdição e o funcionamento das ruas de lazer que acontecem aos domingos e feriados. O decreto foi publicado diante da situação de emergência de saúde pública e terá validade até o próximo dia 31.
O acesso às dependências da prefeitura e outros prédios públicos será restrito ao prefeito, secretários, subsecretários e, excepcionalmente, aos servidores e terceirizados diretamente autorizados por estes para manutenção de serviços essenciais ou de interesse público.
O prefeito Luciano Rezende sustentou que as medidas são necessárias e destaca que, se o número de doentes for muito grande, pode suplementar o número de leitos. Se fizermos mais cedo, o número de doentes cai e, com isso, o tamanho da epidemia é menor. Não podemos repetir o erro de alguns países e temos que acompanhar os países que fizeram o isolamento social e tiveram um controle maior da epidemia. Por isso eu tomei as medidas e estamos acompanhando minuto a minuto e vamos tomar mais medidas complementares já amanhã, afirmo.
Na noite da última quarta-feira (18), Luciano Rezende afirmou que Vitória já tem quatro casos confirmados de coronavírus, 124 casos suspeitos, 75 aguardando resultado e dois pacientes internados.

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VEJA OS PARQUES FECHADOS

  • Barreiros
  • Botânico da Vale
  • Projeto Tamar
  • Parque Pianista Manolo Cabral (Chácara Paraíso)
  • Fazendinha
  • Fonte Grande
  • Gruta da Onça
  • Horto de Maruípe
  • Parque Padre Alfonso Pastore, na Mata da Praia
  • Parque Moscoso
  • Pedra da Cebola
  • Parque Tabuazeiro
  • Von Schilgen
  • Atlântica Parque
  • Parque Barão de Monjardim
  • Parque de Mangue Seco
  • Centro de Esportes e Lazer Eucalipto

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