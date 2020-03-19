Coronavírus no ES: Vitória decide fechar quadras e parques

Pedra da Cebola - parque ficará fechado até o fim de março Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura de Vitória determinou a suspensão do acesso da população aos parques municipais e demais bens públicos de uso comum destinados à prática de atividades esportivas ou culturais. A medida é para evitar a disseminação do coronavírus e tem validade até o dia 31 de março. A informação foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial na última quarta-feira (18) e já está em vigor.

Também estarão suspensos a interdição e o funcionamento das ruas de lazer que acontecem aos domingos e feriados. O decreto foi publicado diante da situação de emergência de saúde pública e terá validade até o próximo dia 31.

O acesso às dependências da prefeitura e outros prédios públicos será restrito ao prefeito, secretários, subsecretários e, excepcionalmente, aos servidores e terceirizados diretamente autorizados por estes para manutenção de serviços essenciais ou de interesse público.

O prefeito Luciano Rezende sustentou que as medidas são necessárias e destaca que, se o número de doentes for muito grande, pode suplementar o número de leitos. Se fizermos mais cedo, o número de doentes cai e, com isso, o tamanho da epidemia é menor. Não podemos repetir o erro de alguns países e temos que acompanhar os países que fizeram o isolamento social e tiveram um controle maior da epidemia. Por isso eu tomei as medidas e estamos acompanhando minuto a minuto e vamos tomar mais medidas complementares já amanhã, afirmo.

Na noite da última quarta-feira (18), Luciano Rezende afirmou que Vitória já tem quatro casos confirmados de coronavírus, 124 casos suspeitos, 75 aguardando resultado e dois pacientes internados.

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