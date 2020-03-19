Vidro aberto ou ar condicionado no carro? Médica explica como agir

Em tempos de coronavírus, a recomendação número um é evitar aglomerações. Por isso, quem precisa se locomover encontra no carro ou nos aplicativos de transporte uma alternativa para fugir dos ônibus. Ainda assim, é preciso ter cautela. Como garantir que o veículo que você utiliza está completamente higienizado? É melhor manter os vidros abertos ou ligar o ar condicionado?
A ventilação no interior do carro precisa ser observada. Andar com o ar condicionado do veículo ligado só é recomendado se o motorista estiver sozinho.
"Para andar no carro em família, com duas pessoas ou mais dentro do veículo, é sempre melhor com a janela aberta. Se a pessoa estiver sozinha dentro carro, aí pode ligar o ar condicionado", afirma.
A médica infectologista Rúbia Miossi alerta para o fato de que é preciso limpar as superfícies do veículo com álcool, mesmo se o carro for utilizado apenas pela família.
"Se você carrega outras pessoas no seu carro, o ideal é que no final do dia seja feita uma higienização no interior do veículo. É preciso passar álcool nas superfícies", orienta a médica.
CUIDADO COM OS CARROS DE APLICATIVO
Se você precisa trabalhar e tem optado pelos transportes de aplicativo, Rúbia faz um alerta: "carros de aplicativo também são considerados transporte coletivo".
"Andar em carro de aplicativo é sempre com janela aberta, porque a gente não tem como saber a quantidade de pessoas que circulam naquele veículo. O ideal, nesses casos, seria que o carro fosse higienizado com álcool sempre entre um passageiro e outro. Mas a gente sabe que não tem como fazer isso. O melhor é tentar evitar não só o ônibus, mas o transporte por aplicativo também. A ideia é não usar transporte coletivo", conclui.