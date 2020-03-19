Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vidro aberto ou ar condicionado no carro? Médica explica como agir
Coronavírus

Vidro aberto ou ar condicionado no carro? Médica explica como agir

A infectologista Rúbia Miossi também alerta para o fato de que é preciso limpar as superfícies do veículo com álcool

Publicado em 19 de Março de 2020 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 15:52
Carro também precisa ser limpo com álcool para evitar coronavírus Crédito: Pixabay
Em tempos de coronavírus, a recomendação número um é evitar aglomerações. Por isso, quem precisa se locomover encontra no carro ou nos aplicativos de transporte uma alternativa para fugir dos ônibus. Ainda assim, é preciso ter cautela. Como garantir que o veículo que você utiliza está completamente higienizado? É melhor manter os vidros abertos ou ligar o ar condicionado? 

Veja Também

Aprenda a higienizar itens do dia a dia e evitar a transmissão de vírus

A ventilação no interior do carro precisa ser observada. Andar com o ar condicionado do veículo ligado só é recomendado se o motorista estiver sozinho.
"Para andar no carro em família, com duas pessoas ou mais dentro do veículo, é sempre melhor com a janela aberta. Se a pessoa estiver sozinha dentro carro, aí pode ligar o ar condicionado", afirma.
A médica infectologista Rúbia Miossi alerta para o fato de que é preciso limpar as superfícies do veículo com álcool, mesmo se o carro for utilizado apenas pela família. 
"Se você carrega outras pessoas no seu carro, o ideal é que no final do dia seja feita uma higienização no interior do veículo. É preciso passar álcool nas superfícies", orienta a médica.

Veja Também

Coronavírus no ES: Vitória decide fechar quadras e parques

CUIDADO COM OS CARROS DE APLICATIVO

Se você precisa trabalhar e tem optado pelos transportes de aplicativo, Rúbia faz um alerta: "carros de aplicativo também são considerados transporte coletivo".
"Andar em carro de aplicativo é sempre com janela aberta, porque a gente não tem como saber a quantidade de pessoas que circulam naquele veículo. O ideal, nesses casos, seria que o carro fosse higienizado com álcool sempre entre um passageiro e outro. Mas a gente sabe que não tem como fazer isso. O melhor é tentar evitar não só o ônibus, mas o transporte por aplicativo também. A ideia é não usar transporte coletivo", conclui.

Veja Também

Diocese de Colatina suspende missas e batizados por conta de coronavírus

Marido de capixaba morre na Itália vítima do coronavírus: "Era saudável"

Sobrevivente do coronavírus na China, capixaba alerta: esse vírus é sério

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados