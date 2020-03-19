Vidro aberto ou ar condicionado no carro? Médica explica como agir

Carro também precisa ser limpo com álcool para evitar coronavírus Crédito: Pixabay

Em tempos de coronavírus , a recomendação número um é evitar aglomerações. Por isso, quem precisa se locomover encontra no carro ou nos aplicativos de transporte uma alternativa para fugir dos ônibus. Ainda assim, é preciso ter cautela. Como garantir que o veículo que você utiliza está completamente higienizado? É melhor manter os vidros abertos ou ligar o ar condicionado?

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A ventilação no interior do carro precisa ser observada. Andar com o ar condicionado do veículo ligado só é recomendado se o motorista estiver sozinho.

"Para andar no carro em família, com duas pessoas ou mais dentro do veículo, é sempre melhor com a janela aberta. Se a pessoa estiver sozinha dentro carro, aí pode ligar o ar condicionado", afirma.

A médica infectologista Rúbia Miossi alerta para o fato de que é preciso limpar as superfícies do veículo com álcool, mesmo se o carro for utilizado apenas pela família.

"Se você carrega outras pessoas no seu carro, o ideal é que no final do dia seja feita uma higienização no interior do veículo. É preciso passar álcool nas superfícies", orienta a médica.

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CUIDADO COM OS CARROS DE APLICATIVO

Se você precisa trabalhar e tem optado pelos transportes de aplicativo, Rúbia faz um alerta: "carros de aplicativo também são considerados transporte coletivo".