Coronavírus: Vitória suspende Ruas de Lazer até o fim de março

Rua de Lazer na orla de Camburi está suspensa até o fim de março

Visando conter a propagação do Covid-19, a Prefeitura de Vitória anunciou algumas medidas que mexem com o cotidiano de moradores da Capital e turistas. As tradicionais Ruas de Lazer, que acontecem aos domingos e feriados em Camburi e no Centro, estão suspensas até o fim do mês de março.