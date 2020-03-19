Coronavírus: Vitória suspende Ruas de Lazer até o fim de março

Visando conter a propagação do Covid-19, a Prefeitura de Vitória anunciou algumas medidas que mexem com o cotidiano de moradores da Capital e turistas. As tradicionais Ruas de Lazer, que acontecem aos domingos e feriados em Camburi e no Centro, estão suspensas até o fim do mês de março.
Segundo a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, a ciclofaixa que vai do Tancredão à Praia de Camburi terá seu funcionamento normal
Além do cancelamento das Ruas de Lazer, a prefeitura suspendeu as atividades de monitoria dos Centros de Atendimento do Turista (CATs) e do Programa Visitar temporariamente.