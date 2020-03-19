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Baixa no turismo

Coronavírus: veja fotos de pontos turísticos vazios pelo mundo

Seja por proibição das autoridades ou por temor de contaminação, espaços que ficavam lotados estão praticamente vazios

Publicado em 19 de Março de 2020 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 11:40
Torre Eiffel, em Paris, e a Broadway, em Nova York: coronavírus esvazia pontos turísticos famosos e gera baixa no turismo mundial Crédito: Reprodução/Twitter/Montagem A GAZETA
Talvez a população ainda não tenha ideia dos desdobramentos que a pandemia do novo coronavírus possa provocar no mundo nos próximos meses  como uma retração brusca da economia. O fato é que, por agora, as pessoas estão cancelando viagens, adiando passeios e nem os pontos turísticos mais famosos do planeta estão sendo páreos para atrair turistas, que andam assustados com o surto de Covid-19 no globo.
A GAZETA já trouxe à tona a crise da Disney, com capixabas que estão desistindo de ir ao parque de diversões mais conhecido do mundo, e o "Bom dia ES", da TV Gazeta, desta quarta (18), também noticiou o isolamento forçado pelo qual a empresária capixaba Laura Murad está passando ao lado da mãe em Lima, no Peru. As duas fizeram uma escala no país e acabaram sendo proibidas de sair e estão isoladas em hotel por tempo indeterminado até conseguirem voltar a Vitória, no Espírito Santo. 

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Seja por proibição das autoridades ou por temor de contaminação, lugares que costumavam ficar lotados hoje estão praticamente vazios. Torre Eiffel, em Paris, a Broadway, em Nova York, e o Taj Mahal, na Índia, são alguns exemplos.
Fotos de avenidas famosas da cidade que nunca dorme, como cantava Frank Sinatra ao se referir a Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, mostram como o surto do novo coronavírus está afetando o turismo.
Broadway é uma cidade fantasma, escreveu um perfil do Twitter nesta quarta (18). Outra conta da mesma rede social publicou fotos da 34st Street com a Broadway vazias e legendou: Ruas mortas em Nova York devido ao coronavírus.
Confira abaixo como estão locais turísticos e de grande circulação no mundo durante a pandemia do Covid-19.

BROADWAY - EUA

TORRE EIFFEL - FRANÇA

ARCO DO TRIUNFO - FRANÇA

PONTE DO MILÊNIO - INGLATERRA

TAJ MAHAL - ÍNDIA

DISNEY - EUA

PRAÇA SÃO PEDRO - VATICANO

ABBEY ROAD - INGLATERRA

PRAÇA NAVONA E FONTANA DI TREVI - ITÁLIA

PRAÇA SANTA CLARA - ESPANHA

VENEZA - ITÁLIA

MUSEU DO PRADO - ESPANHA

MUSEU DO LOUVRE - FRANÇA

AMSTERDÃ - HOLANDA

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