Coronavírus: veja fotos de pontos turísticos vazios pelo mundo

Talvez a população ainda não tenha ideia dos desdobramentos que a pandemia do novo coronavírus possa provocar no mundo nos próximos meses como uma retração brusca da economia. O fato é que, por agora, as pessoas estão cancelando viagens, adiando passeios e nem os pontos turísticos mais famosos do planeta estão sendo páreos para atrair turistas, que andam assustados com o surto de Covid-19 no globo.
A GAZETA já trouxe à tona a crise da Disney, com capixabas que estão desistindo de ir ao parque de diversões mais conhecido do mundo, e o "Bom dia ES", da TV Gazeta, desta quarta (18), também noticiou o isolamento forçado pelo qual a empresária capixaba Laura Murad está passando ao lado da mãe em Lima, no Peru. As duas fizeram uma escala no país e acabaram sendo proibidas de sair e estão isoladas em hotel por tempo indeterminado até conseguirem voltar a Vitória, no Espírito Santo.
Seja por proibição das autoridades ou por temor de contaminação, lugares que costumavam ficar lotados hoje estão praticamente vazios. Torre Eiffel, em Paris, a Broadway, em Nova York, e o Taj Mahal, na Índia, são alguns exemplos.
Fotos de avenidas famosas da cidade que nunca dorme, como cantava Frank Sinatra ao se referir a Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, mostram como o surto do novo coronavírus está afetando o turismo.
Broadway é uma cidade fantasma, escreveu um perfil do Twitter nesta quarta (18). Outra conta da mesma rede social publicou fotos da 34st Street com a Broadway vazias e legendou: Ruas mortas em Nova York devido ao coronavírus.
Confira abaixo como estão locais turísticos e de grande circulação no mundo durante a pandemia do Covid-19.