Coronavírus: veja fotos de pontos turísticos vazios pelo mundo

Torre Eiffel, em Paris, e a Broadway, em Nova York: coronavírus esvazia pontos turísticos famosos e gera baixa no turismo mundial Crédito: Reprodução/Twitter/Montagem A GAZETA

Talvez a população ainda não tenha ideia dos desdobramentos que a pandemia do novo coronavíru s possa provocar no mundo nos próximos meses  como uma retração brusca da economia. O fato é que, por agora, as pessoas estão cancelando viagens, adiando passeios e nem os pontos turísticos mais famosos do planeta estão sendo páreos para atrair turistas, que andam assustados com o surto de Covid-19 no globo.

Seja por proibição das autoridades ou por temor de contaminação, lugares que costumavam ficar lotados hoje estão praticamente vazios. Torre Eiffel, em Paris, a Broadway, em Nova York, e o Taj Mahal, na Índia, são alguns exemplos.

Fotos de avenidas famosas da cidade que nunca dorme, como cantava Frank Sinatra ao se referir a Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, mostram como o surto do novo coronavírus está afetando o turismo.

Broadway é uma cidade fantasma, escreveu um perfil do Twitter nesta quarta (18). Outra conta da mesma rede social publicou fotos da 34st Street com a Broadway vazias e legendou: Ruas mortas em Nova York devido ao coronavírus.

Confira abaixo como estão locais turísticos e de grande circulação no mundo durante a pandemia do Covid-19.

BROADWAY - EUA

34ST and Broadway em Nova York hoje, morta devido ao Corona Virus pic.twitter.com/lAXiHyem4z — JACOB DO TWITER (@jooaojacob) March 18, 2020

TORRE EIFFEL - FRANÇA

?? #Coronavirus Un policier place du Trocadéro face à la tour Eiffel mardi (Le Parisien) pic.twitter.com/zWyqv3sJrl — Gilles Klein (@GillesKLEIN) March 18, 2020

La tour Eiffel, le musée d'Orsay et beaucoup d'autres lieux culturels sont fermés à partir d'aujourd'hui à cause du coronavirus. On y voit presque aucun touriste ce matin.



????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/uu5QrdQi3i — ???????????/Nikkei?Togo SHIRAISHI (@TogoShiraishi) March 15, 2020

ARCO DO TRIUNFO - FRANÇA

Paris is empty pic.twitter.com/GSzlup3Xcl — Dally isaac ?? (@issacdalli) March 18, 2020

PONTE DO MILÊNIO - INGLATERRA

had a little free time & figured id take a look around central london to see how things were going



filled a thermos with green tea, slapped on some mahler & started wandering



change between today & monday is palpable



millenium bridge nearly empty



usually crowded w/ tourists pic.twitter.com/x5lMezHGcX — Mac William Bishop (@MacWBishop) March 18, 2020

TAJ MAHAL - ÍNDIA

Coronavirus: From the Taj Mahal to Colosseum, see iconic landmarks deserted https://t.co/F1FDSV1ysn pic.twitter.com/HN69X7vdgK — John M. Kennedy MD (@johnmkennedymd) March 18, 2020

DISNEY - EUA

Before-and-after photos show how Disney World went from teeming to deserted in one day after closing for the coronavirus https://t.co/WzAwZDmFEK — cliff ping (@cliffping) March 18, 2020

PRAÇA SÃO PEDRO - VATICANO

Coronavírus  Papa Francisco abençoa Praça de São Pedro vazia, no Vaticano. pic.twitter.com/6zmYtZfxIp — Negrisoli (@lucasnegrisoli) March 15, 2020

ABBEY ROAD - INGLATERRA

PRAÇA NAVONA E FONTANA DI TREVI - ITÁLIA

La Fontana di Trevi, ícono del turismo en Roma, desierta por el brote de coronavirus



? Carlos Brigo pic.twitter.com/ITugqDUwSu — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 13, 2020

PRAÇA SANTA CLARA - ESPANHA

La Plaza Santa Clara y la Plaza Mayor de Castelló se encuentran estos días únicamente ocupadas por las palomas. Los ciudadanos de están concienciados con atajar el coronavirus. Para estar al día visita la web de Mediterráneo y no te pierdas la edición impresa del periódico pic.twitter.com/7iCpMuposR — Mediterráneo (@epmediterraneo) March 18, 2020

VENEZA - ITÁLIA

MUSEU DO PRADO - ESPANHA

O aumento do número de casos de coronavírus na Espanha fez com que todos os museus estatais de Madri, incluindo Prado, Rainha Sofia e Thyssen-Bornemisza, fechassem as portas ao público. Segundo o Ministério da Cultura da Espanha, a medida que foi tomada pelas autoridades da ... pic.twitter.com/YzykpIee3m — DicasdeMonumentos (@MonumentDicasde) March 13, 2020

MUSEU DO LOUVRE - FRANÇA

Empty lines at the Louvre in Paris. Many attractions around the world following suit. A positive sign that #covid19 is being taken seriously. Lets continue following public health advice and #flattenthecurve #staysafe #France #laverlesmains #washyourhands pic.twitter.com/hpYlvGTaTI — Mark Browne (@MarkDBrowne) March 15, 2020

AMSTERDÃ - HOLANDA