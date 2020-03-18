Coronavírus: Graciele Lacerda se desespera: 'Sem entrar dinheiro'

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

A capixaba explicou, na web, que eles já vinham de dois meses de férias e, sem shows nos próximos dois meses, vão ficar sem ver dinheiro entrar na conta por quatro meses.

"Mô não vai poder trabalhar. E o pior, a gente veio de dois meses de férias, janeiro e fevereiro. Em março começaram os shows, eles fizeram quatro e já foram todos cancelados. Ou seja, se parar até abril, vão ser quatro meses sem entrar dinheiro", começou.