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Coronavírus: Graciele Lacerda se desespera: 'Sem entrar dinheiro'

Noiva de Zezé Di Camargo desabafou e disse que está trabalhando e 'segurando as pontas', já que o eleito cancelou os shows; eles acabam de voltar de dois meses de férias

Publicado em 18 de Março de 2020 às 09:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 09:10
O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda usou as redes sociais para falar de uma situação muito complicada na vida dela e do noivo, Zezé Di Camargo. Em meio à pandemia de coronavírus, o sertanejo decidiu cancelar a agenda de shows, mas os dois podem pagar um preço alto por isso. 
A capixaba explicou, na web, que eles já vinham de dois meses de férias e, sem shows nos próximos dois meses, vão ficar sem ver dinheiro entrar na conta por quatro meses. 
"Mô não vai poder trabalhar. E o pior, a gente veio de dois meses de férias, janeiro e fevereiro. Em março começaram os shows, eles fizeram quatro e já foram todos cancelados. Ou seja, se parar até abril, vão ser quatro meses sem entrar dinheiro", começou. 

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Em seguida, continuou: "Ainda bem que eu estou conseguindo trabalhar. É segurar as pontas porque as contas não param. É pedir muito a Deus para dar tudo certo. São várias pessoas passando por isso".

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