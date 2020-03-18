'BBB 20': Pyong é eliminado e brothers especulam paredão falso

Uma delas, por exemplo, é de que o paredão é falso e Pyong ainda pode voltar para o confinamento.
Colocando um pouquinho de teoria da conspiração, ele seria a melhor pessoa possível para ir para um paredão falso porque ele ia causar a sensação na gente de não saber realmente se é muito coerente ou ele sair, ou se é nada coerente ele sair", comentou Manu Gavassi.
Marcela, então, opinou: "Eu vou esperar ele voltar até semana que vem". A atriz logo rebateu: "Eu estou com essa sensação também, de verdade, porque a gente conheceu ele, e a gente sabe as intenções, a gente sabe tudo. A gente viu muito além do jogador. Eu vou esperar".
Ivy também fez sua colaboração para o bate-papo: "Se for mesmo, vai ser a coisa mais legal desse programa. Só vou me permitir sofrer se ele não voltar".