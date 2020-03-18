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Não acreditam

'BBB 20': Pyong é eliminado e brothers especulam paredão falso

Para os confinados o hipnólgo parecia muito forte fora da casa do 'BBB 20' e as sisters não acreditam que ele possa ter sido, realmente, eliminado do reality da Globo

Publicado em 18 de Março de 2020 às 08:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 08:39
"BBB 20": brothers conversam na casa do reality da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Pyong foi o brother eliminado do "BBB 20" na noite desta terça (16). Mas os confinados não acreditavam na fragilidade do hipnólogo e passaram a madrugada fazendo altas especulações. 
Uma delas, por exemplo, é de que o paredão é falso e Pyong ainda pode voltar para o confinamento. 
Colocando um pouquinho de teoria da conspiração, ele seria a melhor pessoa possível para ir para um paredão falso porque ele ia causar a sensação na gente de não saber realmente se é muito coerente ou ele sair, ou se é nada coerente ele sair", comentou Manu Gavassi

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Marcela, então, opinou: "Eu vou esperar ele voltar até semana que vem". A atriz logo rebateu: "Eu estou com essa sensação também, de verdade, porque a gente conheceu ele, e a gente sabe as intenções, a gente sabe tudo. A gente viu muito além do jogador. Eu vou esperar". 
Ivy também fez sua colaboração para o bate-papo: "Se for mesmo, vai ser a coisa mais legal desse programa. Só vou me permitir sofrer se ele não voltar". 

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