'BBB 20': Pyong é eliminado e brothers especulam paredão falso

"BBB 20": brothers conversam na casa do reality da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução

Pyong foi o brother eliminado do " BBB 20 " na noite desta terça (16). Mas os confinados não acreditavam na fragilidade do hipnólogo e passaram a madrugada fazendo altas especulações.

Uma delas, por exemplo, é de que o paredão é falso e Pyong ainda pode voltar para o confinamento.

Colocando um pouquinho de teoria da conspiração, ele seria a melhor pessoa possível para ir para um paredão falso porque ele ia causar a sensação na gente de não saber realmente se é muito coerente ou ele sair, ou se é nada coerente ele sair", comentou Manu Gavassi

Marcela, então, opinou: "Eu vou esperar ele voltar até semana que vem". A atriz logo rebateu: "Eu estou com essa sensação também, de verdade, porque a gente conheceu ele, e a gente sabe as intenções, a gente sabe tudo. A gente viu muito além do jogador. Eu vou esperar".