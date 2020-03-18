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Relação boa

Angelina Jolie está apaixonada por cuidado de Brad com filhos, diz site

De acordo com o site, a relação do ex-casal está melhorando aos poucos

Publicado em 18 de Março de 2020 às 08:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 08:11
A atriz Angelina Jolie Crédito: Reprodução/Instagram @angelinajolie_offiicial
A relação entre Brad Pitt, 56, e sua ex-mulher, Angelina Jolie, 44, tem melhorado muito. Segundo uma fonte ao site Hollywood Life, Angelina estaria "encantada e apaixonada" pela forma como o astro trata os seis filhos.
Segundo uma fonte à publicação, Pitt montou e sua casa uma espécie de brinquedoteca com direito a todos os tipos de jogos e brincadeiras. As crianças se divertem muito quando estão com ele.
Angelina também estaria encantada com a frequência com a qual Pitt se mostra interessado em participar da vida escolar dos meninos.
E quando todos eles estão juntos, Pitt faz as comidas preferidas dos filhos.

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Mas nem sempre a relação foi tão boa. Chamados na internet pelo apelido de Brangelina, Jolie e Pitt se conheceram durante as filmagens do longa de ação "Sr. e Sra. Smith", em 2003, e começaram a namorar no ano seguinte
Depois de dez anos juntos e dois de casamento, Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, quando pediu a guarda dos filhos. A imprensa internacional apontou na época que a separação foi motivada pelo comportamento de Pitt, que teria abusado verbal e fisicamente do filho mais velho do casal durante uma viagem de avião.
O casal passou por um divórcio pouco amigável. Angelina queria ter a custódia integral das crianças, enquanto Pitt queria a guarda compartilhada. Ambos são pais de seis filhos: Maddox, 18, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13 e os gêmeos Knox e Vivienne, 11.
Foram dois anos de negociações até que em dezembro do ano passado foi anunciado que eles chegaram a um acordo. "O acordo, que é baseado nas recomendações do avaliador de custódia infantil, elimina a necessidade de um julgamento. A ação e os detalhes do acordo são confidenciais para proteger os interesses das crianças", disse na ocasião a advogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, em comunicado à Reuters.

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