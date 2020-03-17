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Comediante Ceará lamenta morte da mãe: 'o amor vai nos curar'

'Mãe, sua missão foi cumprida', diz a publicação. O comediante também homenageou a mãe, dizendo que ela era 'uma mulher forte, guerreira, doce, generosa e super protetora com todos'

Publicado em 17 de Março de 2020 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 19:08
O humorista e sua mãe Crédito: Reprodução Instagram
O comediante Wellington Muniz, conhecido pelo nome artístico Ceará, anunciou nesta segunda-feira (16) a morte da mãe, Lúcia, de 75 anos. Apesar de não ter revelado a causa da morte, Muniz já havia relatado antes que ela passava por problemas de saúde.
"Mãe, sua missão foi cumprida", diz a publicação. O comediante também homenageou a mãe, dizendo que ela era "uma mulher forte, guerreira, doce, generosa e super protetora com todos".
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"A dor é grande, mas o amor vai nos curar desse vazio e, nos dar o conforto para que possamos seguir em frente. Que Deus a receba com tapete vermelho, minha rainha!", continua a publicação. Apesar da causa da morte não ter sido divulgada, o ator já havia realizado outras publicações, como no Dia das Mães, em que fala que dona Lúcia estava passando por problemas de saúde.
Em uma publicação em junho de 2019, no dia do aniversário da mãe, Ceará também a homenageou: "uma mulher muito forte, aguerrida e que luta todos os dias pela sua vida, só para ficar um pouco mais aqui nesse mundo ao lado dos filhos e netos. Tenho muito orgulho de ser filho dessa baixinha arretada!".

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