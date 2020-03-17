Comediante Ceará lamenta morte da mãe: 'o amor vai nos curar'

O humorista e sua mãe Crédito: Reprodução Instagram

O comediante Wellington Muniz, conhecido pelo nome artístico Ceará, anunciou nesta segunda-feira (16) a morte da mãe, Lúcia, de 75 anos. Apesar de não ter revelado a causa da morte, Muniz já havia relatado antes que ela passava por problemas de saúde.

"Mãe, sua missão foi cumprida", diz a publicação. O comediante também homenageou a mãe, dizendo que ela era "uma mulher forte, guerreira, doce, generosa e super protetora com todos".

"A dor é grande, mas o amor vai nos curar desse vazio e, nos dar o conforto para que possamos seguir em frente. Que Deus a receba com tapete vermelho, minha rainha!", continua a publicação. Apesar da causa da morte não ter sido divulgada, o ator já havia realizado outras publicações, como no Dia das Mães, em que fala que dona Lúcia estava passando por problemas de saúde.