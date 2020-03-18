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Precaução

Cleo sente sintomas de gripe e faz teste para coronavírus

Resultado dos exames para Covid-19, no entanto, só ficarão prontos dentro de alguns dias

Publicado em 18 de Março de 2020 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 08:16
  Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
A atriz e cantora Cleo, 37, fez teste para ver se contraiu o novo coronavírus. A artista tem sentido sintomas de gripe e se mostrou preocupada.
O resultado, porém, ainda não ficou pronto. Ele deve demorar de três a quatro dias para ser confirmado, segundo ela.
Em vídeo no Instagram, Cleo disse que uma profissional de saúde foi até a casa dela para fazer o teste.
"A profissional falou o que eu tinha achado. Está um caos e, às vezes, as informações se perdem. O importante é que eu consegui fazer o exame, só que demora uns quatro ou cinco dias para sair o resultado. Já iria ficar de quarentena de qualquer forma, agora só vou continuar", comentou.

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Cleo aproveitou para conscientizar as pessoas a fazer isolamento social. "Por agora o isolamento é o mais adequado para que o vírus não seja transmitido para mais pessoas. Então, quem puder ficar em casa, fique! Quem puder trabalhar de casa, trabalhe de casa! Vamos evitar aglomerações e contatos físicos para em breve voltarmos ás nossas rotinas."

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