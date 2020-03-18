Cleo sente sintomas de gripe e faz teste para coronavírus

Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

A atriz e cantora Cleo , 37, fez teste para ver se contraiu o novo coronavírus. A artista tem sentido sintomas de gripe e se mostrou preocupada.

O resultado, porém, ainda não ficou pronto. Ele deve demorar de três a quatro dias para ser confirmado, segundo ela.

Em vídeo no Instagram, Cleo disse que uma profissional de saúde foi até a casa dela para fazer o teste.

"A profissional falou o que eu tinha achado. Está um caos e, às vezes, as informações se perdem. O importante é que eu consegui fazer o exame, só que demora uns quatro ou cinco dias para sair o resultado. Já iria ficar de quarentena de qualquer forma, agora só vou continuar", comentou.