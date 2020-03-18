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Será reprisado

Coronavírus: Serginho Groisman anuncia paralisação do 'Altas Horas'

A atração continuará a ser exibida nas noites de sábado, na Globo, mas com a reprise dos seus melhores momentos

Publicado em 18 de Março de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 08:14
  Crédito: divulgação
O apresentador Serginho Groisman, 69, anunciou, por meio de suas redes sociais, que as gravações do programa Altas Horas foram interrompidas por causa do avanço do coronavírus. Segundo ele, a atração continuará a ser exibida nas noites de sábado, na Globo, mas com a reprise dos seus melhores momentos.
"Muitos programas de televisão tiveram que parar. O Altar Horas também. Um programa feito com auditório, não teria jeito. Nesses tempos difíceis, que a gente está passando com coronavírus, toda precaução é importante", disse ele, em vídeo publicado no seu Instagram.

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De acordo com Serginho, já a partir deste sábado (21) começa a reapresentação. "A trajetória de 20 anos [do Altas Horas], a gente tem momentos incríveis. Então, a partir de sábado vamos reapresentar ótimos momentos", afirmou.

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